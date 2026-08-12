Alineación planetaria: seis planetas se agrupan antes del amanecer

El cielo de este miércoles 12 de agosto ofrece un particular espectáculo astronómico con una alineación aparente de seis planetas: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. El fenómeno puede observarse durante las horas previas a la salida del Sol y se extiende durante varios días alrededor de esta fecha.

La denominada “alineación” no implica que los planetas formen una línea perfecta en el espacio. Desde la Tierra aparecen distribuidos en una misma región del cielo siguiendo aproximadamente la eclíptica, el recorrido aparente del Sol y los planetas.

Desde Argentina también es posible observar parte del fenómeno, aunque las condiciones son más exigentes por la posición de algunos planetas y por la rápida llegada de la luz del amanecer. Para intentar distinguirlos se necesita un horizonte despejado y realizar la observación antes de la salida del Sol.

Cuáles pueden verse a simple vista

Júpiter, Mercurio, Marte y Saturno pueden llegar a distinguirse sin instrumentos si las condiciones del cielo son favorables. Mercurio y Júpiter aparecen especialmente bajos sobre el horizonte, por lo que son los más difíciles de localizar antes de que aumente la claridad.

En cambio, Urano y Neptuno requieren binoculares o telescopios debido a su menor brillo. Además, la observación de estos planetas se vuelve más complicada a medida que se acerca el amanecer.

La alineación coincide con una jornada particularmente activa para los aficionados a la astronomía: este miércoles también se produce un eclipse solar total, visible desde sectores del hemisferio norte, mientras que entre el 12 y 13 de agosto se registra el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas.

Aunque la mejor ventana de observación de los planetas corresponde a las horas previas al amanecer, la configuración no desaparece inmediatamente: los planetas continuarán ocupando posiciones similares durante las próximas mañanas.