Carlos Ubeira contra Milei por el desfinanciamiento a la salud: "Quiere destruir todo lo nacional"

El Dr. Carlos Ubeira, lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei durante una entrevista en el programa Cara a Cara. El médico aseguró que las políticas nacionales representan un "desfinanciamiento sistemático de la salud pública" y puso como ejemplo el cierre del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN), organismo creado por el reconocido sanitarista salteño Abelardo Oñativia y que tenía su sede en la provincia.

"En la campaña electoral Milei lo decía claramente. Él quería eliminar el Estado y hoy está haciendo exactamente eso", afirmó Ubeira. En ese sentido, sostuvo que la decisión de cerrar el CNIN no fue aislada, sino parte de una estrategia que busca desmantelar las instituciones públicas dedicadas a la investigación y al diseño de políticas sanitarias. "Nuestra tarea era investigar y proponer políticas de alimentación saludable, de prevención y promoción de la salud. Eso no lo necesita porque no quiere que el Estado regule", expresó.

Para el exfuncionario, el cierre del organismo también abre la puerta a que sea la industria alimentaria la que marque el rumbo en materia de alimentación. "Si el Estado deja de intervenir, termina regulando el mercado. Nos terminan vendiendo productos poco saludables y hasta quieren eliminar la Ley de Etiquetado Frontal, que es una herramienta para que la gente pueda decidir con información", advirtió.

Ubeira remarcó que, a diferencia de otros mercados, en salud las personas no eligen cuándo enfermarse, por lo que consideró indispensable la intervención estatal para garantizar equidad. "El paciente no tiene soberanía. Nadie decide enfermarse. Esa desigualdad la tiene que corregir el Estado y hoy se están eliminando todas las herramientas que se construyeron durante décadas", sostuvo.

El exministro también alertó sobre la pérdida de soberanía científica y tecnológica. Según explicó, el desmantelamiento de organismos de investigación deja al país cada vez más dependiente del exterior para afrontar futuras crisis sanitarias. "Se está borrando todo lo que se investigó. Si mañana aparece una nueva pandemia vamos a depender de que las vacunas vengan de afuera, cuando Argentina demostró que podía desarrollarlas. Se está destruyendo todo lo local, todo lo nacional", afirmó.

En la entrevista, además, cuestionó el impacto de los recortes en programas sanitarios y sociales, como el Plan Remediar y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. "La gente no se adapta como se adaptan las multinacionales. Los que terminan pagando el ajuste son los ciudadanos", señaló.

Consultado sobre las diferencias entre el gobierno de Carlos Menem y el de Javier Milei, Ubeira consideró que, si bien ambos impulsaron una reducción del Estado, existen diferencias de fondo. "Menem tenía pertenencia política y una visión del Estado, aunque buscara achicarlo. Milei tiene una postura mucho más extrema y un rechazo absoluto a la intervención estatal", opinó.

Finalmente, vinculó las dificultades económicas del país con el peso de la deuda externa y cuestionó la forma en que el Gobierno administra los recursos nacionales. "Cuando gran parte del presupuesto se destina al pago de la deuda es muy difícil sostener la soberanía económica y sanitaria", concluyó.