Salta avanza con obras en las rutas 51 y 9, dos corredores estratégicos

El Gobierno de Salta avanzó en un esquema combinado de financiamiento provincial e internacional para recuperar dos corredores viales estratégicos: la Ruta Nacional 51 y la Ruta Nacional 9.

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, aseguró en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña que los tres tramos de la Ruta 51 tienen perspectivas de continuidad, mientras la Provincia trabaja en créditos destinados a intervenir la Ruta 9 desde el puente del Mojotoro hasta el límite con Jujuy.

Los anuncios forman parte de una misma estrategia: evitar que la paralización de la obra pública nacional deje inconclusas rutas fundamentales para la producción, la minería, el turismo y la conexión regional.

La Ruta 51 recuperaría sus tres tramos

En el tramo 3, la empresa originalmente adjudicataria cedió la obra a otra firma y Camacho anticipó que los trabajos volverán a comenzar.

En el tramo 2, Salta aceptó cubrir parte de los certificados para sostener la ejecución.

El mayor avance se produciría en el tramo 1, cerca de San Antonio de los Cobres, que estaba paralizado. Según explicó el funcionario, será incorporado al nuevo esquema crediticio con FONPLATA.

“Tenemos garantía de inicio del tramo 1, continuidad del tramo 2 y el tramo 3 empieza a recuperarse”, resumió Camacho.

La recuperación de la Ruta 51 resulta central para el corredor bioceánico, la actividad minera y la conexión de Salta con los puertos del Pacífico.

Créditos para intervenir la Ruta 9

El jefe de Gabinete también informó que la Provincia trabaja con financiamiento impulsado por el Ministerio de Economía para intervenir la Ruta Nacional 9.

El proyecto alcanzaría el trayecto comprendido entre el puente del Mojotoro, Torzalito, General Güemes y el límite con Jujuy.

A diferencia de la Ruta 51, Camacho no afirmó que el financiamiento para la Ruta 9 ya esté aprobado. Señaló que el Gobierno provincial se encuentra trabajando con créditos vinculados al Banco Mundial.

La iniciativa contempla una travesía urbana para General Güemes, con semáforos sincronizados y mejoras en cruces clave, como los accesos a la terminal y al hospital.

El debate por las circunvalaciones

Camacho defendió además la necesidad de avanzar con circunvalaciones y nuevas trazas, pese a la resistencia que suelen generar entre comerciantes y sectores ubicados junto a las rutas.

El funcionario mencionó los casos de Metán y General Güemes, donde parte de la discusión estuvo marcada por el temor a que desviar el tránsito afecte la economía local.

Como ejemplo contrario, recordó la experiencia de San Pedro de Jujuy, donde la circunvalación permitió ampliar el desarrollo urbano y abrir nuevos sectores comerciales.