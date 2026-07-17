"Romero me felicitó por votar al radicalismo": la anécdota política que recordó Carlos Ubeira

Durante una entrevista en el programa Cara a Cara, el exministro de Salud de Salta, Carlos Ubeira, recordó un episodio que, según aseguró, marcó su relación política con el entonces gobernador Juan Carlos Romero. El dirigente radical relató que, cuando Romero fue candidato a vicepresidente de la Nación acompañando a Carlos Menem, nunca ocultó que seguiría votando a la Unión Cívica Radical, aun formando parte del gabinete provincial.

"Yo tengo una identidad y una pertenencia. El hecho de trabajar en un gobierno justicialista no significaba que fuera a dejar de votar al radicalismo."

Ubeira recordó que esa definición surgió durante una entrevista periodística en la que fue consultado sobre su voto. Lejos de generar un conflicto, afirmó que Romero valoró su sinceridad y el respeto por sus convicciones. Incluso reveló que el tema fue mencionado en una reunión de gabinete realizada poco después de aquella nota.

"Antes de comenzar la reunión me dijo: 'Flaco, te quiero felicitar por lo que dijiste. No solo respetaste tu identidad, sino que me mostraste como un gobernador con una mirada amplia, que respetaba las diferencias'."

Para el exfuncionario, ese episodio refleja una forma de hacer política que hoy considera casi desaparecida. "Los partidos tenían identidad y se respetaban las diferencias. Hoy vivimos una crisis política que hizo que mucha gente perdiera la confianza y aparecieran dirigentes que construyen desde el odio", concluyó.