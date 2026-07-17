Ruta 9/34 paralizada: Salta cubrirá $570 millones que adeuda Nación para reactivar las obras

El Gobierno de Salta desembolsará alrededor de $570 millones para permitir la reactivación de los trabajos de repavimentación sobre la Ruta Nacional 9/34, en el tramo comprendido entre Metán y Rosario de la Frontera.

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, confirmó en Cara a Cara con Mario Ernesto Peña que la Provincia asumirá el pago de certificados adeudados por Vialidad Nacional a la empresa encargada de la obra.

La medida no implica que Salta se haga cargo de la construcción de la autopista. El desembolso estará destinado a recuperar la actual traza, cuyo estado genera dificultades para quienes circulan por el sur provincial.

Los trabajos comenzarían la próxima semana

Camacho anticipó que los fondos serían abonados entre este viernes y los primeros días de la próxima semana. A partir del lunes o martes, los conductores deberían comenzar a observar nuevamente maquinaria y tareas de repavimentación.

La Provincia buscará posteriormente recuperar el dinero aportado mediante el convenio firmado con Vialidad Nacional.

El funcionario explicó que las demoras de Nación en el pago de certificados, que pueden extenderse entre 60 y 90 días, generan interrupciones y complican la continuidad de las obras.

La autopista seguirá bajo responsabilidad nacional

Mientras Salta financiará la recuperación de la calzada existente, la empresa deberá continuar las gestiones con Vialidad Nacional para avanzar con el proyecto de autopista.

Camacho sostuvo que la decisión provincial responde al deterioro de la Ruta Nacional 9/34 y a la necesidad de garantizar condiciones mínimas de circulación en un corredor central para el transporte, la producción y la conexión del sur salteño.