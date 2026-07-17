Camacho negó que Sáenz sea mileísta y le puso fecha al fin del modelo de Milei

El jefe de Gabinete de Salta, Sergio Camacho, rechazó que el gobernador Gustavo Sáenz esté alineado políticamente con Javier Milei y sostuvo que el actual modelo económico nacional no logrará mantenerse más allá de 2027.

En Cara a Cara con Mario Ernesto Peña, el funcionario defendió la estrategia de diálogo de la Provincia con la Casa Rosada, pero marcó diferencias con la política económica y con la paralización de la obra pública nacional.

“¿De qué lado está el gobernador? De los salteños, esencialmente”, respondió Camacho ante los cuestionamientos que ubican a Sáenz cerca del Presidente.

Diálogo con Nación, pero sin alineamiento

Camacho definió a Sáenz como un gobernador dialoguista que mantiene relaciones institucionales con el poder central para conseguir obras, recursos y respuestas para Salta.

Recordó que el mandatario fue acusado de acercarse a Mauricio Macri durante su gestión municipal y posteriormente recibió cuestionamientos por su vínculo con el gobierno de Alberto Fernández.

Según planteó, la Provincia mantiene una agenda propia y el diálogo no significa adhesión política.

Como ejemplos de esa estrategia mencionó las gestiones por el puente de Vaqueros, las rutas nacionales 9/34 y 51, y las obras vinculadas con el corredor bioceánico.

“Es muy fácil pararse al costado de una ruta y mostrar una máquina parada, o ir a sacarse fotos al puente de Vaqueros, pero nunca vimos una gestión ante un Gobierno nacional que se enorgullece de haber parado la obra pública”, cuestionó.

Camacho apuntó al kirchnerismo

El jefe de Gabinete atribuyó las acusaciones de “mileísmo” a sectores identificados con el kirchnerismo que, según su análisis, buscan ocupar un espacio político desde la confrontación permanente con Nación.

Camacho consideró que esa estrategia fue rechazada por el electorado en las últimas elecciones y sostuvo que el Gobierno provincial prioriza la defensa de los intereses salteños.

“Creemos que el camino es defender a los salteños, primero los salteños, pero tener un gobierno que dialogue y que a través de ese diálogo pueda lograr cosas que de otra manera no se hubieran conseguido”, planteó.

“Este modelo no va a sobrepasar 2027”

Pese a defender el diálogo institucional, Camacho realizó un duro pronóstico sobre la continuidad de la política económica nacional.

El funcionario afirmó que, a su criterio, el actual modelo no va a sobrepasar 2027 y consideró que el país necesitará una política distinta para recuperar el consumo, sostener a las pymes y favorecer la producción.

También retomó el diagnóstico expresado por Sáenz sobre la distancia entre los indicadores nacionales y la realidad cotidiana.

“Algunos dicen que la macro está bien, otros que no. De lo que estamos seguros es de que la micro no está funcionando”, señaló.

Camacho vinculó ese deterioro con los reclamos por salarios, la caída del consumo y los problemas que atraviesan organismos nacionales como PAMI e Incluir Salud.

Diferencias económicas con Milei

El jefe de Gabinete afirmó que Salta sufrió durante 2024 y 2025 una pérdida de recursos equivalente a aproximadamente seis meses de salarios de la administración provincial.

También contrapuso la política nacional con la decisión de la Provincia de mantener inversiones en salud, educación, seguridad, viviendas e infraestructura.

Como ejemplo, señaló que la ampliación de la guardia y del área de internación del Hospital Señor del Milagro demandó alrededor de $1.600 millones de fondos provinciales.

Además, anticipó que el 27 de julio comenzará la entrega de las primeras unidades del complejo de 900 viviendas del Pereyra Rosas, una obra que había quedado paralizada tras el retiro de Nación.

Para Camacho, esos ejemplos prueban que la relación con Milei no supone un alineamiento, sino una estrategia de negociación para evitar que Salta quede aislada de las decisiones nacionales.