Colectivos en crisis: "Tenemos que elegir si pagarle al banco, a YPF o al repuestero"

La crisis del transporte metropolitano sumó la mirada de las empresas prestatarias. Dino Fabio Camacho, gerente de Transal SRL, planteó que la deuda que mantiene SAETA con las compañías afecta la operación diaria, en un contexto marcado por la suspensión del servicio nocturno de colectivos.

En Pelo y Barba por Aries, Camacho explicó que las empresas enfrentan una fuerte presión financiera y que la falta de pagos impacta directamente en la prestación del servicio.

La deuda que preocupa a las empresas

El empresario sostuvo que la situación obliga a las prestatarias a definir qué compromisos afrontar primero. En ese marco, graficó la dificultad con una frase contundente: “Tenemos que elegir si pagarle al banco, a YPF o al repuestero”.

El planteo aparece después de que SAETA informara que desde la cero hora del lunes 1 de junio quedó suspendido el servicio nocturno en el área metropolitana de Salta. Desde entonces, no circulan unidades entre las 23.30 y las 5.30, horario en el que el sistema retoma su frecuencia habitual.

El costo de sostener los recorridos

Camacho vinculó la crisis con los costos que deben afrontar las empresas para mantener las unidades en funcionamiento. Entre los puntos más sensibles mencionó el combustible, el mantenimiento de los coches y la necesidad de previsibilidad para organizar los recorridos.

Según la mirada empresaria, sin fondos suficientes resulta difícil garantizar la normal prestación del servicio, especialmente en horarios de baja demanda y mayor costo operativo.

Usuarios afectados por la suspensión nocturna

La falta de colectivos durante la noche ya afecta a trabajadores que terminan sus jornadas tarde, especialmente en sectores como comercio, gastronomía, salud, vigilancia y limpieza.

Mientras no haya una salida al conflicto financiero entre SAETA y las empresas, el servicio nocturno seguirá condicionado y miles de usuarios continuarán sin una alternativa segura y económica para volver a sus hogares.