Crece la preocupación de empleados de comercio por el corte nocturno

La suspensión de los colectivos nocturnos en el área metropolitana de Salta sigue sumando reclamos. Esta vez fue el turno del Sindicato de Empleados de Comercio, que alertó sobre las complicaciones que atraviesan trabajadores de supermercados, centros comerciales, empresas de limpieza y vigilancia.

En Pelo y Barba, por Aries, el secretario gremial del sindicato, Ángel Ortiz, aseguró que muchos empleados terminan sus jornadas cuando el servicio ya dejó de circular y se ven obligados a buscar alternativas más costosas para volver a sus casas.

Proponen alternativas para evitar el corte total

Ortiz sostuvo que la decisión empresarial de eliminar completamente los recorridos nocturnos fue equivocada y consideró que deberían haberse evaluado medidas intermedias.

Entre las alternativas mencionó la posibilidad de reducir frecuencias, disminuir la cantidad de unidades en circulación o implementar esquemas de emergencia que permitan sostener el servicio en horarios críticos.

“El problema no es reorganizar el servicio, sino haberlo cortado por completo”, planteó.

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Empleados del interior, los más complicados

La situación afecta especialmente a trabajadores que viven en localidades como Campo Quijano, La Caldera, El Carril y General Güemes, donde el costo de taxis o aplicaciones de transporte resulta difícil de afrontar diariamente.

Desde el gremio insistieron en que el transporte público es un servicio esencial y pidieron que las autoridades y las empresas encuentren una salida urgente para evitar que más personas queden varadas al finalizar su jornada laboral.