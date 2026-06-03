Aumenta el agua en Salta: autorizan una suba de más del 5% desde junio

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) autorizó una actualización del 5,1445% en las tarifas del servicio de agua potable y desagües cloacales que presta Aguas del Norte (COSAYSA), incremento que comenzará a aplicarse a partir de las facturas correspondientes a junio de 2026.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 904/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, tras un pedido presentado por la empresa prestataria para adecuar los valores tarifarios de acuerdo con la inflación registrada durante abril.

Según detalla la resolución, el aumento se compone de un 2,6% correspondiente a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC para abril de 2026 y un 2,5445% adicional vinculado al esquema de recomposición tarifaria previsto en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2026-2028.

Desde el organismo regulador explicaron que la actualización responde al incremento de los principales costos operativos de la empresa, especialmente los vinculados a salarios y energía eléctrica, que representan cerca del 85% de la estructura de gastos de la prestataria.

La resolución ratifica además que las actualizaciones tarifarias continuarán realizándose de manera mensual, tomando como referencia la evolución del IPC, conforme a lo establecido por la Ley Provincial Nº 8.457 y la normativa vigente.

Por otra parte, el ENRESP confirmó la continuidad de la Tarifa Social, manteniendo una bonificación del 20% sobre el cargo básico para todos los usuarios incluidos en el padrón de beneficiarios, sin distinción de zonas.

Entre las disposiciones incluidas en la resolución, también se ordena a COSAYSA publicar los nuevos cuadros tarifarios en medios de amplia circulación y detallar en las facturas el monto estimado del aporte económico que realiza el Estado provincial para sostener el sistema tarifario y subsidiar parte del costo del servicio.

El organismo recordó que la provincia continúa bajo Emergencia Hídrica, situación prorrogada hasta diciembre de 2026, y sostuvo que la política tarifaria busca garantizar la continuidad y calidad de un servicio considerado esencial, procurando al mismo tiempo que los incrementos resulten graduales y compatibles con la capacidad de pago de los usuarios.