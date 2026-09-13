Milagro 2026: 1.500 peregrinos de la Quebrada del Toro llegan este domingo a Quijano

Foto: Alfredo Burgos

Alrededor de 1.500 peregrinos de la Quebrada del Toro llegarán este domingo 13 de septiembre a Campo Quijano, en su camino hacia la celebración del Milagro. La recepción está prevista cerca de las 11:30 en el Camping Municipal Juanillo López.

Según informó el Municipio, más de 60 trabajadores preparan desde el jueves el predio y la asistencia para acompañar a quienes llegan después de largas horas de caminata. El operativo contempla milanesas con arroz, guiso caliente e infusiones, especialmente ante las bajas temperaturas.

La llegada de los peregrinos volverá a modificar la dinámica habitual de Campo Quijano durante la jornada. Por ese motivo, se pidió precaución y paciencia a los vecinos ante posibles complicaciones y cambios en el tránsito.