Milagro 2026: 1.500 peregrinos de la Quebrada del Toro llegan este domingo a Quijano

La llegada está prevista cerca de las 11:30 al Camping Municipal Juanillo López. Habrá comida caliente y asistencia para los caminantes.
Salta13/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

PEREGRINOS ALFREDO BURGOS (1)
Foto: Alfredo Burgos

Alrededor de 1.500 peregrinos de la Quebrada del Toro llegarán este domingo 13 de septiembre a Campo Quijano, en su camino hacia la celebración del Milagro. La recepción está prevista cerca de las 11:30 en el Camping Municipal Juanillo López.

Según informó el Municipio, más de 60 trabajadores preparan desde el jueves el predio y la asistencia para acompañar a quienes llegan después de largas horas de caminata. El operativo contempla milanesas con arroz, guiso caliente e infusiones, especialmente ante las bajas temperaturas.

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La llegada de los peregrinos volverá a modificar la dinámica habitual de Campo Quijano durante la jornada. Por ese motivo, se pidió precaución y paciencia a los vecinos ante posibles complicaciones y cambios en el tránsito.

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