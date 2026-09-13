Desde Catamarca al Milagro: atravesaron frío, viento y nieve para llegar a la Catedral

El Milagro volvió a reunir este domingo a peregrinos que no solo llegan desde distintos puntos de Salta. Un grupo proveniente de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, arribó a la Catedral después de atravesar condiciones climáticas exigentes durante el camino.

“Frío, viento y nevada”, resumió uno de los peregrinos al contar a Qué Domingo por Aries las condiciones que debieron enfrentar. Para él se trató de su segunda peregrinación consecutiva hacia Salta.

Al llegar a las puertas de la Catedral, explicó que sus pedidos al Señor y la Virgen del Milagro están vinculados al trabajo y la salud, mientras la columna recibía la bendición junto con otros grupos que ingresaban al centro salteño.