Desde Catamarca al Milagro: atravesaron frío, viento y nieve para llegar a la Catedral

Los peregrinos llegaron desde Antofagasta de la Sierra, Catamarca, luego de atravesar frío, viento y nieve durante el recorrido hacia Salta.
Salta13/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Milagro volvió a reunir este domingo a peregrinos que no solo llegan desde distintos puntos de Salta. Un grupo proveniente de Antofagasta de la Sierra, Catamarca, arribó a la Catedral después de atravesar condiciones climáticas exigentes durante el camino.

WhatsApp Image 2026-09-13 at 15.05.57“Es una esperanza para el país”: turistas llegaron a Salta para conocer el Milagro

“Frío, viento y nevada”, resumió uno de los peregrinos al contar a Qué Domingo por Aries las condiciones que debieron enfrentar. Para él se trató de su segunda peregrinación consecutiva hacia Salta.

 Al llegar a las puertas de la Catedral, explicó que sus pedidos al Señor y la Virgen del Milagro están vinculados al trabajo y la salud, mientras la columna recibía la bendición junto con otros grupos que ingresaban al centro salteño.

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