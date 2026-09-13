50 Milagros en bicicleta: la historia de Raúl, el peregrino que llegó desde Tucumán

Raúl Pedraza lleva 50 años peregrinando en bicicleta y este domingo volvió a llegar desde Tucumán hasta la Catedral de Salta para participar del Milagro. En diálogo con Qué Domingo por Aries, resumió su decisión con una frase sencilla: “Mientras pueda mover mis piernas voy a seguir andando”.

Su historia comenzó en 1976 y desde entonces acumuló peregrinaciones, viajes religiosos y encuentros que quedaron reflejados también en su bicicleta. Allí lleva imágenes de la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí, la Virgen del Valle y el Señor y la Virgen del Milagro, recuerdos de distintos lugares recorridos durante medio siglo.

La bicicleta tampoco es una más. “Tengo una bicicleta especial, modelo que fabriqué yo, porque soy bicicletero”, contó Pedraza. Su promesa, explicó, está vinculada al bienestar de su familia, de quienes lo rodean y “sobre todo por la paz del mundo”.

Después de 50 años de camino, ya piensa en el próximo destino. Ante la posibilidad de una nueva visita papal, aseguró que pretende volver a viajar, otra vez sobre dos ruedas.