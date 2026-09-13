Tres generaciones sobre la bicicleta: una familia llegó desde Rosario de Lerma al Milagro

Mabel López llegó con su marido, su hija y su nieta de 10 años, que hizo por primera vez la peregrinación en bicicleta.
Salta13/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Tres generaciones de una misma familia llegaron este domingo en bicicleta hasta la Catedral para participar del Milagro. Mabel López contó a Qué Domingo por Aries que salió desde Rosario de Lerma junto a su marido, su hija y su nieta de apenas 10 años.

La más pequeña vivió su primera peregrinación sobre dos ruedas. Durante el recorrido, el grupo también debió atravesar la lluvia en la zona de Cerrillos, aunque logró completar el camino sin mayores inconvenientes.

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Mabel explicó que la peregrinación no está dedicada únicamente a su propia familia. “Pedimos por todos, no solo por la familia, sino por todas las personas que están enfermitas, las personas que necesitan tanto física como espiritualmente sanarse”, expresó.

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