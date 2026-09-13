Durante la Renovación del Pacto de Fe, el monseñor tomó la palabra y dirigió a los presentes un mensaje en contra de la división entre los hombres.
Tres generaciones sobre la bicicleta: una familia llegó desde Rosario de Lerma al Milagro
Salta13/09/2026Ivana Chañi
Mabel López llegó con su marido, su hija y su nieta de 10 años, que hizo por primera vez la peregrinación en bicicleta.
Tres generaciones de una misma familia llegaron este domingo en bicicleta hasta la Catedral para participar del Milagro. Mabel López contó a Qué Domingo por Aries que salió desde Rosario de Lerma junto a su marido, su hija y su nieta de apenas 10 años.
La más pequeña vivió su primera peregrinación sobre dos ruedas. Durante el recorrido, el grupo también debió atravesar la lluvia en la zona de Cerrillos, aunque logró completar el camino sin mayores inconvenientes.
Mabel explicó que la peregrinación no está dedicada únicamente a su propia familia. “Pedimos por todos, no solo por la familia, sino por todas las personas que están enfermitas, las personas que necesitan tanto física como espiritualmente sanarse”, expresó.
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Cerca de 70 agentes participaron de la cobertura durante la jornada central, con rescatistas distribuidos a lo largo del recorrido. Destacaron el trabajo conjunto con SAMEC, Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia.
Fieles se congregaron en plaza 9 de Julio y en distintos puntos de la ciudad para acompañar el paso de las imágenes. El punto cúlmine se vivirá en el monumento 20 de Febrero con la renovación del Pacto de Fidelidad.
La distinción había sido otorgada por el Consejo Superior en 2023. En el marco de su adecuación para ser entregada en memoria de Bergoglio, se confeccionaron tres ejemplares.
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