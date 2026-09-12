A preparar el paraguas: la chance de lluvia en Salta sube al 70% desde las 18

Quienes tengan actividades previstas para la tarde y la noche de este sábado en Salta harán bien en tener el paraguas a mano.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la posibilidad de lluvias aisladas y anticipa que la probabilidad aumentará con el correr de las horas.

Entre las 12 y las 18, la chance de precipitaciones se ubica entre 10% y 40%. Desde las 18 y hasta la medianoche, el porcentaje sube al 40%–70%, por lo que ese período concentra la mayor posibilidad de lluvias durante lo que resta de la jornada.

El tiempo seguirá además fresco y ventoso. Para la tarde se esperan alrededor de 12 grados, con viento de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá cerca de los 7 grados. El pronóstico oficial para el centro de Salta también anticipa condiciones inestables y probabilidad de lluvias, con viento del sector sur y ráfagas