Milagro: guardias, horarios y trámites del Registro Civil hasta el martes 15

El Registro Civil de Salta mantendrá guardias especiales durante los feriados del Milagro para inscripciones de nacimientos y defunciones, mientras que algunos servicios tendrán atención limitada según el día. Las oficinas habituales retomarán su funcionamiento luego de los feriados.

Nacimientos: guardias hasta el martes

Hasta el martes 15 de septiembre podrán inscribirse los nacimientos ocurridos en el Hospital Público Materno Infantil, a través de la oficina que funciona dentro del establecimiento.

Para bebés nacidos en clínicas privadas, domicilios, vía pública u otros ámbitos, la inscripción se realizará en la sede central del Registro Civil, ubicada en Almirante Brown 160, de 8 a 13.

La atención será por orden de llegada y sin turno previo.

Defunciones: únicamente en Almirante Brown

Las inscripciones de defunciones se realizarán exclusivamente en la sede central de Almirante Brown 160, también de 8 a 13.

No será necesario solicitar turno previamente.

DNI: la guardia de identificación funciona solo durante el fin de semana

Las guardias para trámites de identificación funcionan los sábados y domingos en dos puntos:

Sede central: Almirante Brown 160.

CDR Paseo Salta.

La atención es de 8 a 13 y a primera hora se entregan 100 turnos por orden de llegada.

Por lo tanto, esta guardia de identificación no forma parte del esquema previsto para el lunes 14 y martes 15.

Cuánto cuesta tramitar DNI y pasaporte

El DNI regular cuesta $10.000, mientras que la modalidad exprés tiene un valor de $26.000.

Para pasaportes, el trámite regular cuesta $100.000 y el exprés, $200.000.

Los pagos deben realizarse exclusivamente mediante tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales. Algunas personas pueden acceder automáticamente a una exención mediante la validación de RENAPER y ANSES.

Demoras de hasta 90 días para recibir el DNI

El Registro Civil también advirtió que persisten demoras en la entrega de documentación.

Actualmente, el plazo informado para recibir un DNI ronda los 90 días, mientras que para los pasaportes se estima una demora de aproximadamente 15 días hábiles.

Por ese motivo, recomiendan anticipar los trámites, especialmente cuando la documentación sea necesaria para viajes u otras gestiones con fecha definida.