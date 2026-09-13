Milagro: dónde estarán las paradas de SAETA durante la Procesión del martes 15

Foto: Alfredo Burgos

SAETA implementará el martes 15 de septiembre un esquema especial de paradas para los colectivos urbanos e interurbanos durante la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

Las modificaciones alcanzarán sectores cercanos a la Catedral, el Monumento 20 de Febrero y distintas calles del centro. El operativo se mantendrá hasta que se normalice el tránsito vehicular.

Zona norte: cerca de la Catedral

1C: Rivadavia y Zuviría.

5AB: Zuviría y Rivadavia.

6ABC: Rivadavia entre Mitre y Zuviría.

7AB: Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia.

Huaico–Mirasoles: Zuviría y Rivadavia.

Interurbanos del norte

4E: Necochea y M. Cornejo.

La Caldera: Zuviría y Rivadavia.

San Lorenzo: Necochea y M. Cornejo.

Zona norte: cerca del Monumento 20 de Febrero

1C: avenida Arenales, sector Easy.

5A: Zuviría y Alsina.

5B: Zuviría y O’Higgins.

6B: Zuviría y 20 de Febrero.

6AC: Gurruchaga y 20 de Febrero.

7AB: Zuviría y 12 de Octubre.

Huaico–Mirasoles: Zuviría y O’Higgins.

Troncal N-S y N-O: avenida Arenales, entre Easy y Popeye.

Zona sur

1AB: Ituzaingó pasando Mendoza.

1C: San Juan y Florida.

3AB: Florida entre Mendoza y avenida San Martín.

3C: avenida San Martín entre Florida e Ituzaingó.

5B: Pellegrini y San Martín.

8A: paradas habituales de avenida San Martín.

8BC: avenida San Martín entre Pellegrini y Jujuy.

Troncal N-S: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

Zona este

2A: San Martín pasando Córdoba.

2BG: San Martín entre Buenos Aires y Alberdi.

2C: San Martín y Alberdi.

Zona oeste

4ABC: Pellegrini entre Mendoza y avenida San Martín.

4D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida.

5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida.

Servicios interurbanos

Rosario de Lerma: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

Metropolitanos del 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan.

Metropolitanos del 6: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.

Zona sudeste

2E: San Martín entre Buenos Aires y Alberdi.

2D: San Martín pasando Córdoba.

2F: San Juan y Alberdi.

7C: San Martín pasando Alberdi.

7DE: Ituzaingó y Mendoza.

Las paradas alternativas funcionarán mientras permanezcan los cortes y restricciones por la Procesión. Una vez normalizada la circulación en las principales avenidas del centro, SAETA retomará progresivamente el esquema habitual.