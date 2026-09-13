Milagro: dónde estarán las paradas de SAETA durante la Procesión del martes 15
SAETA implementará el martes 15 de septiembre un esquema especial de paradas para los colectivos urbanos e interurbanos durante la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro.
Las modificaciones alcanzarán sectores cercanos a la Catedral, el Monumento 20 de Febrero y distintas calles del centro. El operativo se mantendrá hasta que se normalice el tránsito vehicular.
Zona norte: cerca de la Catedral
1C: Rivadavia y Zuviría.
5AB: Zuviría y Rivadavia.
6ABC: Rivadavia entre Mitre y Zuviría.
7AB: Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia.
Huaico–Mirasoles: Zuviría y Rivadavia.
Interurbanos del norte
4E: Necochea y M. Cornejo.
La Caldera: Zuviría y Rivadavia.
San Lorenzo: Necochea y M. Cornejo.
Zona norte: cerca del Monumento 20 de Febrero
1C: avenida Arenales, sector Easy.
5A: Zuviría y Alsina.
5B: Zuviría y O’Higgins.
6B: Zuviría y 20 de Febrero.
6AC: Gurruchaga y 20 de Febrero.
7AB: Zuviría y 12 de Octubre.
Huaico–Mirasoles: Zuviría y O’Higgins.
Troncal N-S y N-O: avenida Arenales, entre Easy y Popeye.
Zona sur
1AB: Ituzaingó pasando Mendoza.
1C: San Juan y Florida.
3AB: Florida entre Mendoza y avenida San Martín.
3C: avenida San Martín entre Florida e Ituzaingó.
5B: Pellegrini y San Martín.
8A: paradas habituales de avenida San Martín.
8BC: avenida San Martín entre Pellegrini y Jujuy.
Troncal N-S: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.
Zona este
2A: San Martín pasando Córdoba.
2BG: San Martín entre Buenos Aires y Alberdi.
2C: San Martín y Alberdi.
Zona oeste
4ABC: Pellegrini entre Mendoza y avenida San Martín.
4D: Mendoza entre Ituzaingó y Florida.
5C: Mendoza entre Ituzaingó y Florida.
Servicios interurbanos
Rosario de Lerma: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.
Metropolitanos del 5: Pellegrini entre San Luis y San Juan.
Metropolitanos del 6: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.
San Agustín: Pellegrini entre San Juan y Mendoza.
Zona sudeste
2E: San Martín entre Buenos Aires y Alberdi.
2D: San Martín pasando Córdoba.
2F: San Juan y Alberdi.
7C: San Martín pasando Alberdi.
7DE: Ituzaingó y Mendoza.
Las paradas alternativas funcionarán mientras permanezcan los cortes y restricciones por la Procesión. Una vez normalizada la circulación en las principales avenidas del centro, SAETA retomará progresivamente el esquema habitual.