Alertan por desafíos virales que incentivan a adolescentes a irse de sus casas

La Fundación Volviendo a Casa alertó sobre desafíos virales que invitan a adolescentes a ausentarse de sus hogares y permanecer incomunicados, una conducta que puede dejarlos fuera de su entorno habitual de protección.

La organización advirtió que, en esas circunstancias, niños y adolescentes pueden quedar expuestos a situaciones de violencia, abuso sexual, explotación, captación o grooming. También señaló que redes sociales, chats de videojuegos y otras plataformas digitales pueden ser utilizadas por adultos para engañar, manipular o generar encuentros presenciales.

“Una desaparición no es un desafío. Una ausencia no es un juego”, remarcó la fundación, que pidió reforzar el diálogo y la escucha entre adultos y adolescentes.

Además, sostuvo que ante una ausencia que genere preocupación no se debe esperar para actuar y cerró con una definición: “La vida de nuestras infancias no es contenido para las redes”.