Cómo estará el tiempo en Salta este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles una jornada fresca en Salta, con neblina durante la mañana y probabilidad de lloviznas hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima prevista es de 19°C.
 
 
 
Salta03/06/2026Ivana ChañiIvana Chañi

OTOÑO SALTA 2026

La ciudad de Salta amaneció este miércoles 3 de junio con una temperatura de 10,4°C y condiciones de cielo algo nublado con neblina, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

El informe actualizado durante las primeras horas indicó una humedad del 98%, visibilidad de 7 kilómetros, viento en calma y una presión atmosférica de 882,4 hPa.

Pronóstico para la jornada

Para este miércoles, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 19°C en la capital salteña.

Durante la mañana continuarían las condiciones de neblina, mientras que hacia la tarde y la noche aumenta la probabilidad de lloviznas, con chances de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Cómo seguirá el tiempo en Salta

El pronóstico extendido anticipa días frescos en Salta, con mínimas entre 12°C y 13°C y máximas que rondarán entre 17°C y 19°C.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendría con condiciones variables y presencia de humedad durante los próximos días.

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