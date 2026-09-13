Tiene 11 años y llegó en bicicleta desde Cafayate para vivir su primer Milagro

Con apenas 11 años, Zoé completó en bicicleta el recorrido desde Cafayate hasta la Catedral de Salta para participar por primera vez del Milagro. Llegó este domingo junto a su padre, su hermano de seis años y otros integrantes de su familia.

“Sí, me cansé. Fue emocionante igual llegar a la Catedral con mi papá, con mi hermano y mis tías”, contó a Qué Domingo por Aries cuando la columna de bici peregrinos ingresaba por calle España, acompañada por los aplausos de quienes esperaban en el centro.

Su padre, Jorge, explicó que también participaron sus dos hijos, de 11 y 6 años, y que el recorrido estuvo marcado por el esfuerzo, el frío y la lluvia. Para Zoé fue su primera peregrinación; para él, el segundo año consecutivo sobre la bicicleta.

La escena se repitió durante toda la mañana en los alrededores de la Plaza 9 de Julio: peregrinos de distintos puntos de la provincia completaban los últimos metros mientras vecinos y turistas los recibían con aplausos antes de su ingreso a la Catedral.