Tiene 11 años y llegó en bicicleta desde Cafayate para vivir su primer Milagro

Zoé hizo el recorrido junto a su padre, su hermano de seis años y otros familiares. “Me cansé, pero fue emocionante”, contó a Aries al llegar a la Catedral.
Salta13/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Con apenas 11 años, Zoé completó en bicicleta el recorrido desde Cafayate hasta la Catedral de Salta para participar por primera vez del Milagro. Llegó este domingo junto a su padre, su hermano de seis años y otros integrantes de su familia.

 “Sí, me cansé. Fue emocionante igual llegar a la Catedral con mi papá, con mi hermano y mis tías”, contó a Qué Domingo por Aries cuando la columna de bici peregrinos ingresaba por calle España, acompañada por los aplausos de quienes esperaban en el centro.

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Su padre, Jorge, explicó que también participaron sus dos hijos, de 11 y 6 años, y que el recorrido estuvo marcado por el esfuerzo, el frío y la lluvia. Para Zoé fue su primera peregrinación; para él, el segundo año consecutivo sobre la bicicleta.

 La escena se repitió durante toda la mañana en los alrededores de la Plaza 9 de Julio: peregrinos de distintos puntos de la provincia completaban los últimos metros mientras vecinos y turistas los recibían con aplausos antes de su ingreso a la Catedral.

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