Tiene 11 años y llegó en bicicleta desde Cafayate para vivir su primer Milagro
Con apenas 11 años, Zoé completó en bicicleta el recorrido desde Cafayate hasta la Catedral de Salta para participar por primera vez del Milagro. Llegó este domingo junto a su padre, su hermano de seis años y otros integrantes de su familia.
Su padre, Jorge, explicó que también participaron sus dos hijos, de 11 y 6 años, y que el recorrido estuvo marcado por el esfuerzo, el frío y la lluvia. Para Zoé fue su primera peregrinación; para él, el segundo año consecutivo sobre la bicicleta.