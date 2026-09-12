Central Norte sumó en Bolívar y sigue alejándose del fondo

Prensa: Ciudad de Bolivar

Central Norte volvió a sumar fuera de casa. El Cuervo empató 0-0 este sábado frente a Ciudad de Bolívar, en el Estadio Municipal Eva Perón, por la fecha 29 de la Primera Nacional, y alcanzó los 31 puntos en el campeonato.

El equipo salteño salió nuevamente a la ruta y se trajo un empate que, en el tramo final del torneo, tiene valor. No hubo goles en Bolívar, pero Central Norte consiguió mantener el arco en cero y encadenó su segundo partido consecutivo sin perder.

La igualdad llegó después del 0-0 ante Almirante Brown y le permitió al conjunto salteño seguir sumando en una etapa clave del campeonato. Aunque todavía necesita puntos para terminar de despegarse de la zona roja, cada unidad empieza a tener peso en la pelea por la permanencia.

Central Norte tendrá ahora cinco fechas por delante para intentar asegurar su lugar en la categoría. El objetivo está claro: seguir sumando y llegar al cierre del torneo con la mayor tranquilidad posible.