Último día de Potencia Salta: mil emprendedores, shows y entrada gratis hasta las 22

La última jornada comenzó a las 10 en el Centro de Convenciones. Habrá gastronomía, actividades familiares y shows desde las 16; el ingreso será gratuito hasta las 22. 
Salta13/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Potencia Salta 2026 tendrá este domingo su última jornada en el Centro de Convenciones, con alrededor de mil emprendedores de distintos puntos de la provincia, entrada libre y gratuita y una programación que se extenderá hasta la noche.

El predio abre desde las 10 y permitirá el ingreso del público hasta las 22, aunque quienes ya estén dentro podrán permanecer hasta la medianoche. Además de los stands habrá food trucks, espacios gastronómicos, juegos y propuestas para niños.

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La música comenzará a las 16 con Raíces Salteñas, seguirá a las 18 con Carlitos Melián y a las 20 con Lunan. El cierre estará a cargo del DJ Nacho Carrizo desde las 21:30. El estacionamiento funcionará por el acceso ubicado junto al mayorista Yaguar y estará a cargo de Fundación H.O.Pe.

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