Último día de Potencia Salta: mil emprendedores, shows y entrada gratis hasta las 22
Potencia Salta 2026 tendrá este domingo su última jornada en el Centro de Convenciones, con alrededor de mil emprendedores de distintos puntos de la provincia, entrada libre y gratuita y una programación que se extenderá hasta la noche.
El predio abre desde las 10 y permitirá el ingreso del público hasta las 22, aunque quienes ya estén dentro podrán permanecer hasta la medianoche. Además de los stands habrá food trucks, espacios gastronómicos, juegos y propuestas para niños.
La música comenzará a las 16 con Raíces Salteñas, seguirá a las 18 con Carlitos Melián y a las 20 con Lunan. El cierre estará a cargo del DJ Nacho Carrizo desde las 21:30. El estacionamiento funcionará por el acceso ubicado junto al mayorista Yaguar y estará a cargo de Fundación H.O.Pe.