Advertencia de estaciones de servicio: Salta podría sufrir cortes de GNC este invierno

La posibilidad de nuevos cortes de GNC volvió a generar preocupación en Salta, luego de que en provincias como Córdoba ya comenzaran restricciones en el suministro para estaciones de servicio e industrias.

La presidenta de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, Andrea Guraiib, advirtió que un escenario similar podría repetirse en la provincia si aumenta la presión sobre el sistema de distribución.

“Eso puede pasar en cualquier parte del país”, señaló en Pelo y Barba por Aries.

El problema no es la falta de gas

Según explicó Guraiib, el principal inconveniente no es la disponibilidad de gas, sino la falta de obras de infraestructura y la insuficiencia de las redes de distribución.

“No es la falta de gas, sino la insuficiencia de la red de distribución”, remarcó.

La dirigente sostuvo que todavía no se completaron trabajos clave vinculados al reverso del Gasoducto Norte, una obra considerada fundamental para garantizar abastecimiento estable en el norte argentino.

Prioridad para el consumo domiciliario

Guraiib explicó que, cuando el sistema entra en situación de estrés, la Secretaría de Energía establece prioridades de abastecimiento.

Primero se garantiza el consumo domiciliario, luego las estaciones con contratos firmes, después las estaciones con contratos interrumpibles y finalmente la industria.

Incluso recordó que el año pasado hubo momentos en que ni siquiera las estaciones con contratos ininterrumpibles pudieron sostener el suministro.

Preocupación en la industria

La empresaria señaló además que la industria atraviesa una situación crítica porque suele ser el primer sector afectado cuando aparecen restricciones.

A eso se suma el fracaso de la importación de GNL, que debía servir para compensar el déficit de distribución durante el invierno.

“No hay una seguridad absoluta ni en un sentido ni en el otro”, advirtió.

Gestiones para evitar restricciones

Guraiib indicó que tanto el sector privado como el Gobierno provincial mantienen gestiones ante Nación para intentar garantizar el abastecimiento durante los meses de mayor demanda.

Mientras tanto, el temor a repetir el escenario del invierno pasado vuelve a crecer entre estaciones de servicio, industrias y usuarios.