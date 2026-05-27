Padres denuncian bullying y amenazas con trinchetas en la Joaquín Castellanos

La preocupación volvió a instalarse en la comunidad educativa de la escuela N° 4643 Joaquín Castellanos, ubicada em Avenida Reyes Católicos N° 1580, esta vez por denuncias de violencia y amenazas entre alumnos de séptimo grado.

Según relataron madres del establecimiento, algunos estudiantes estarían llevando trinchetas a la escuela, pese a que ese elemento está prohibido por el reglamento interno.

El reclamo fue expuesto durante un móvil de N&N por Aries, donde una madre aseguró que un alumno habría amenazado a otro compañero colocando una trincheta cerca del cuello.

Reclaman intervención de la dirección

Las familias sostienen que ya hubo más de una situación similar y cuestionan la falta de respuestas institucionales.

También señalaron que no lograron concretar una reunión con la directora del nivel primario para abordar el problema.

“Como papás estamos cansados”, expresó una de las madres, al pedir medidas concretas frente a los hechos de violencia escolar.

Bullying y falta de controles

El reclamo también apunta al bullying, las amenazas entre compañeros y la necesidad de trabajar el tema dentro de la institución.

Desde el móvil se intentó hablar con la directora del nivel primario, Marisa Quispe Aguilar, pero no se encontraba en el establecimiento.

Las familias piden mayor control, diálogo con las autoridades y participación de los padres para evitar que la situación escale.