Provincia reactivará el plan para conectar hogares a la red de gas

El Gobierno de Salta trabaja en la reactivación del programa Conectate Gas, una herramienta destinada a financiar conexiones domiciliarias en barrios donde ya existe red troncal, pero muchas familias no pueden acceder por el costo de la obra.

El subsecretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Iván Mizzau, explicó en N&N por Aries que la Provincia busca facilitar la conexión de hogares que hoy dependen de la garrafa.

Según detalló, una conexión domiciliaria promedio, de entre 10 y 15 metros, con tres bocas —cocina, calefón y calefacción— ronda actualmente $1.500.000. La idea es financiar ese monto en 30 cuotas.

Garrafa Federal a $19.000

Mizzau también defendió el programa Garrafa Federal, que permite acceder a la garrafa de 10 kilos a $19.000, frente a valores comerciales que rondan los $35.000 y que en zonas como la Puna o los Valles pueden llegar hasta $40.000.

El funcionario remarcó que se trata de un programa provincial, sin intervención del Gobierno nacional, con distribución en los 60 municipios.

“La Provincia tiene que hacerse cargo”

Mizzau señaló que muchos programas nacionales desaparecieron con el cambio de gestión y que eso impactó en los sectores más vulnerables.

“Una vez más la Provincia tiene que agarrar la posta”, sostuvo.

El anuncio se da luego de que el diputado nacional Pablo Outes anticipara una nueva asistencia vinculada al acceso al gas en Salta, en medio del debate por la modificación del régimen de zonas frías.