Carta Orgánica: Madile apuntó contra los libertarios y aseguró que "es inconstitucional lo que están haciendo”

En Día de Miércoles, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, expresó su preocupación por el desarrollo de la Convención Constituyente encargada de la reforma parcial de la Carta Municipal y cuestionó con dureza el accionar de La Libertad Avanza dentro del proceso.

Madile sostuvo que la reforma debe limitarse exclusivamente a los puntos establecidos en la ordenanza aprobada previamente por el Concejo Deliberante y advirtió que algunos proyectos impulsados por el oficialismo “no están dentro de esos puntos”.

“Para modificar nuestra Carta Municipal hemos sacado una ordenanza donde se establecía cuáles eran los temas a tratar. Es una modificación parcial, no total, y sin embargo aparecen proyectos que no están contemplados dentro de esos puntos”, afirmó.

Según explicó, desde La Libertad Avanza justificaron la incorporación de esos temas bajo el argumento de que formaban parte de sus promesas de campaña. Frente a ello, Madile fue categórico: “Ellos mismos lo dijeron en el recinto. Es netamente inconstitucional lo que se está haciendo”.

El titular del cuerpo legislativo manifestó además que se está desperdiciando una oportunidad histórica para construir una Carta Municipal con visión de largo plazo. “No sabemos cuándo vamos a volver a tener la posibilidad de modificar la Carta Municipal y en muchos casos se está actuando por promesas de campaña y no pensando en los salteños”, señaló.

Madile cuestionó también el uso de la mayoría automática dentro de la Convención. Indicó que La Libertad Avanza cuenta con más de 11 votos, lo que le permite imponer dictámenes sin consenso. “Terminan imponiendo una idea que después no va en relación a lo que tenemos que hacer y en muchos casos perjudicando sectores, como ocurrió con el turismo”, remarcó.

En ese sentido, consideró que el espacio político “reniega de las viejas prácticas de la política”, pero termina repitiéndolas cuando tiene mayoría. “Critican a la casta y terminan haciendo cosas peores que la casta”, disparó.

Así, señaló que la revisión sobre la constitucionalidad de los cambios quedará en manos de la Legislatura provincial. “Gran trabajo va a tener la Cámara de Diputados”, indicó, al recordar antecedentes de reformas municipales, como en Metán, donde algunos artículos fueron eliminados por no ajustarse a los puntos habilitados para modificar.

Por otro lado, el presidente del Concejo Deliberante, se refirió a la suspensión del concejal Maximiliano Casasola tras la denuncia por violencia de género en su contra y calificó la situación como “lamentable” para la institución.

Madile recordó que se trata del segundo caso de un edil involucrado en denuncias de violencia de género en menos de un año dentro del cuerpo legislativo municipal. “Es una cuestión recurrente ya lamentablemente para nuestra institución. En menos de un año, dos concejales se vieron afectados por la misma situación”, expresó.

El dirigente también advirtió sobre el impacto que este tipo de hechos generan en la política y en la confianza ciudadana hacia las instituciones. “Lo único que hacen es fomentar el descreimiento en los representantes del pueblo”, afirmó.