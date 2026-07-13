Mangione celebró el acercamiento entre Salta y Arabia Saudita

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, brindó detalles sobre el encuentro entre funcionarios salteños y el Embajador de Arabia Saudita.

“Hace un tiempo que venimos buscando financiamiento externo presentando proyectos. Vimos un espacio en Arabia Saudita; ellos buscan dar ayuda humanitaria en todo el mundo y hacen financiamiento sanitario, siempre y cuando los proyectos sean federales y abarcativos”, describió.

Explicó que le presentaron el Hospital Digital, la finalización de tecnología para el hospital San Bernardo y el apoyo a nivel provincial para mejorar la aparatología de los nosocomios públicos.

“Ellos serían los intermediarios para conseguir el capital para inversión, después Economía a nivel Nación se encargaría el financiamiento”, indicó el funcionario, al tiempo que celebró que el encuentro también sirvió para aumentar el intercambio comercial entre los Estados.

Señaló Mangione que el Embajador resaltó el equilibrio fiscal que tiene la provincia, así como la estabilidad legal para las inversiones y la seriedad con la que se tratan los proyectos.

“Todo esto nos permite avanzar a distintos tipos de crédito e intercambios comerciales. Les sorprendió nuestro proyecto de hospital digital; ellos tienen un sistema de telemedicina, pero no es el que tenemos nosotros y les llamó la atención”, finalizó Mangione.