La Justicia de Paraguay condenó a dos años en suspenso a Kueider por la mochila con USD 200 mil

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó al exsenador Edgardo Kueider a dos años de cárcel. El fallo surge luego del juicio contra el exparlamentario misionero y su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, por tentativa de contrabando. A su vez, Guinsel fue condenada a un año y 10 meses. Ambas penas son en suspensión de la ejecución.

Previamente, el fiscal que llevó el caso, Ysrael Villalba, había solicitado la pena de dos años y dos meses de prisión para ambos. De hecho, el planteo está cerca del máximo previsto para la tentativa de contrabando, que es de dos años y seis meses.

La imputación se originó en la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel intentaron ingresar a Paraguay desde Foz do Iguaçu en una Chevrolet Trailblazer. Las autoridades hallaron 200 mil dólares estadounidenses sin declarar, distribuidos entre ambos. El vehículo figura a nombre de Daniel “Gonzalito” González, señalado como presunto testaferro de Kueider en Argentina.

El ex senador nacional por Entre Ríos pasó dieciocho meses de prisión domiciliaria, tras enfrentar el proceso judicial en Paraguay. Kueider negó de forma enfática las acusaciones y afirmó: “No se cometió ningún ilícito”.

Durante la audiencia de cierre, el ex legislador reiteró: “Ni yo ni Iara Guinsel hemos venido a Paraguay a cometer ilícitos”. En referencia a su pareja, sostuvo: “Eso quedará demostrado en este juicio y en los que vengan aquí y allá”. Kueider se mostró confiado en que los argumentos de su defensa serán suficientes para refutar la acusación, y subrayó: “Hubo un error de criterio de Fiscalía: no se cometió ningún ilícito”.

En este sentido, la defensa sostiene que el dinero no constituye una mercancía, por lo que no puede tipificarse como contrabando. La Fiscalía, en cambio, considera que el intento de ingreso sin declarar la suma configura el delito. En diálogo con periodistas, Kueider manifestó: “Eso quedará demostrado”, y remarcó que tampoco habría irregularidades en la procedencia de los fondos. El exsenador evitó declarar en las audiencias, lo que impidió que el tribunal escuchara su versión sobre los hechos.

El exfuncionario denunció inconsistencias en el procedimiento de detención. Mientras la policía de Paraguay señaló que el dinero estaba en una mochila en el asiento trasero, Kueider declaró ante los medios que esa versión no correspondía con lo ocurrido. Y alegó que hubo confusión respecto al origen y la propiedad de los billetes incautados.

El caso de Kueider no se limita a la acusación por contrabando. Recientemente fue procesado en Paraguay por lavado de activos, a raíz de la compra de seis departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Asunción. La Fiscalía sospecha que los fondos utilizados provienen de actividades ilícitas.

En Argentina, el exparlamentario enfrenta dos expedientes por supuesto enriquecimiento ilícito. Uno tramita en el Juzgado de Garantías 2 de Concordia y otro en el Criminal y Correccional Federal 1 de San Isidro, bajo la titularidad de Sandra Arroyo Salgado. Esta última solicitó la extradición del exsenador y recibió el visto bueno de las autoridades paraguayas. La Corte Suprema argentina debe definir cuál de los juzgados continuará con el proceso.

La Cámara Federal de San Isidro rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Kueider. Esto implica que, en caso de regresar a Argentina, el exlegislador quedará detenido de inmediato.

Antes de dejar la sala tras la última audiencia, Kueider reiteró ante la prensa: “Hemos estado siempre a derecho, sin cometer ninguna falta, ningún agravio ni a Paraguay ni a la Argentina”.

Infobae