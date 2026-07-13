El Gobierno refuerza los controles ante la posibilidad de que barras viajen a EEUU

El Gobierno puso en marcha un operativo especial de seguridad para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se disputará el miércoles en Atlanta.

La preocupación está centrada en la posibilidad de que barras argentinos intenten viajar a Estados Unidos para asistir al encuentro, por lo que se decidió reforzar los controles y coordinar acciones con las autoridades estadounidenses y británicas.

Como parte del dispositivo habrá una reunión de coordinación en la que participarán representantes del FBI, la Policía del estado de Georgia, la Policía de Miami, enlaces de la Policía del Reino Unido, el comisario mayor de la División de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y Franco Berlín, titular del programa Tribuna Segura, quien se encuentra en Estados Unidos desde antes del inicio del Mundial.

Según se pudo saber, el Gobierno recomendará incrementar la presencia policial en los alrededores del estadio, reforzar los controles de ingreso, aumentar la cantidad de efectivos afectados al operativo y sumar más personal de seguridad privada dentro del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Además, se informó que toda persona que genere disturbios en el estadio será incorporada al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión.

La preocupación oficial se vio reforzada por distintas publicaciones que comenzaron a circular en redes sociales en las que se impulsa el viaje de barras argentinos para el partido frente a Inglaterra. Ese escenario llevó a las autoridades a declarar el estado de alerta máxima del sistema “Alertas Halcón”.

Se trata de un mecanismo del Ministerio de Seguridad Nacional que funciona en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones y permite detectar cuando una persona alcanzada por el derecho de admisión abandona el país.

El funcionamiento del sistema cambió especialmente para este partido. Hasta ahora, cuando una persona con derecho de admisión salía de Argentina, la decisión sobre permitirle o no el ingreso a Estados Unidos quedaba exclusivamente en manos de las autoridades de ese país.

En esta oportunidad, cada vez que una persona incluida en esa base de datos salga del país se emitirá una alerta automática que llegará a Franco Berlín. A partir de esa notificación, el funcionario pondrá la información a disposición de las autoridades estadounidenses para advertir que se trata de una persona con restricciones para ingresar a los estadios en Argentina.

Berlín permanece en Estados Unidos desde antes del comienzo del Mundial y mantiene contacto permanente con las autoridades locales cada vez que la Selección juega en una ciudad diferente para coordinar los operativos de seguridad.

Como parte de ese trabajo, el Gobierno argentino ya entregó a las autoridades estadounidenses una nómina de unas 35.000 personas que tienen derecho de admisión en Argentina. Entre ellas figuran integrantes de distintas barras bravas, personas con antecedentes penales y deudores de cuotas alimentarias.

Esa información no implica automáticamente que esas personas no puedan ingresar a Estados Unidos ni asistir a los partidos. La decisión final corresponde exclusivamente a las autoridades norteamericanas, que utilizan esos datos para evaluar cada caso.

La estrategia busca evitar que se repitan antecedentes registrados en otros Mundiales.

Uno de ellos fue Qatar 2022, donde con el correr del torneo comenzaron a aparecer en las tribunas barras e hinchas caracterizados de distintos clubes argentinos. Durante esa competencia también circularon versiones sobre un supuesto financiamiento para facilitar esos viajes, aunque nunca existieron confirmaciones oficiales.

El otro antecedente es el de Sudáfrica 2010, cuando la agrupación Hinchadas Unidas Argentinas organizó el viaje de barras de distintos clubes. Aquella experiencia terminó con varios de ellos deportados.

La lista entregada por Argentina a Estados Unidos incluye integrantes de barras de numerosos clubes del fútbol argentino. Entre los casos con mayor cantidad de personas alcanzadas aparecen Boca Juniors, con 59; San Lorenzo, con 55; Almirante Brown, con 40; Independiente, con 39; Vélez, con 16; Estudiantes y Gimnasia La Plata, con 15; River Plate, con 10; All Boys, con 10; Racing, con 4; Godoy Cruz, con 3; Huracán, con 3; y Platense, con 1.

Entre los nombres incluidos figuran integrantes de La 12, como Rafael Di Zeo, Carlos “Skelethor” Pascual, Fernando Gatica y Fabián Kruger. También aparecen miembros de Los Borrachos del Tablón de River Plate, entre ellos Ariel Fernando Calvici, Hugo Ezequiel Iñiguez, Lucas David Mujica e Ismael Jonathan David Cabrera.

TN