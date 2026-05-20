El Concejo suspendió preventivamente al concejal Casasola

En el inicio de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, en primera instancia, el cuerpo rechazó el pedido de licencia del concejal Maximiliano Casasola, integrante del bloque de La Libertad Avanza.

El pedido del edil era poder tomar licencia por dos meses sin goce de sueldo. Inmediatamente después, el cuerpo aprobó la suspensión preventiva del edil libertario.

Cabe recordar que Casasola fue denunciado por violencia de género por una expareja en marzo pasado, lo que derivó en un proceso de análisis por parte de la Comisión de Juicio Político del Concejo; se citó a la denunciante y se le dio la posibilidad al edil para presentar su versión de los hechos.

Así las cosas, una vez realizada la votación, desde presidencia del cuerpo se llamó a un cuarto intermedio para que el concejal – presente durante la votación – pudiese retirarse.