Cachi pide mejorar las Rutas 33 y 40 para la temporada turística

Con buenas expectativas para las vacaciones de invierno, Cachi busca consolidar la llegada de visitantes y mejorar la infraestructura de acceso al destino. El intendente Américo Liendro destacó el movimiento del último fin de semana largo y señaló la importancia de avanzar en obras viales.

El jefe comunal explicó que la Ruta Provincial 33 presenta algunos sectores que necesitan mantenimiento, especialmente en la zona de curvas y sectores con calamina. Además, mencionó la situación de la Ruta Nacional 40, en el tramo Cachi-Payogasta, que requiere una intervención más profunda.

“Ya no alcanza solamente con el bacheo, necesitamos otro tipo de trabajos”, indicó Liendro, quien aseguró que se encuentran gestionando soluciones junto al Gobierno provincial, Nación y legisladores.

Para el intendente, Cachi ya tiene una fuerte identidad turística, pero mejorar los accesos es clave para seguir potenciando la llegada de visitantes durante todo el año.