Salud mental infantil en Salta: “Las situaciones son cada vez más desbordantes”

Las consultas por salud mental infantil ya no solo reflejan cuadros de angustia o trastornos emocionales. Detrás de muchos casos aparecen autolesiones, episodios de violencia y vínculos cada vez más debilitados, un escenario que preocupa a los especialistas del Hospital Público Materno Infantil.

El responsable del área de Salud Mental, Diego Gareca Figueroa, aseguró que los equipos observan situaciones "cada vez más desbordantes" y consideró que los cambios en la forma de relacionarse también impactan en los niños y adolescentes que llegan al hospital. Así lo expresó en diálogo con N&N por Aries.

"La angustia prolifera"

Gareca explicó que las crisis de angustia aparecen con frecuencia entre las consultas que recibe el hospital y sostuvo que se presentan de distintas maneras.

“Proliferan las crisis de angustia, la angustia en sus diversas presentaciones”, señaló.

Para el especialista, detrás de muchos de estos cuadros existe una dificultad creciente para construir vínculos y espacios de contención.

“Hay una cierta dificultad para construir relatos o tramas que alojen a los sujetos. Hay una modificación en la manera de encontrarse con el otro y eso también se ve plasmado en las presentaciones clínicas”, analizó.

Autolesiones y violencia

Entre las situaciones que más preocupan aparecen las conductas de autoagresión, las agresiones hacia otras personas y distintos episodios de violencia.

Gareca explicó que la heteroagresión comprende hechos en los que la violencia se dirige hacia terceros, ya sea dentro del ámbito familiar, entre vecinos o incluso entre compañeros de escuela.

“Hoy tenemos situaciones más desbordantes donde, en un contexto familiar, ocurren desbordes y terminan con situaciones de violencia hacia otros”, describió.

Un hospital de referencia

El Hospital Público Materno Infantil es el establecimiento de mayor complejidad de la provincia para la atención de niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

La mayoría de los pacientes llega mediante derivaciones desde otros niveles de atención, una vez agotadas las instancias de tratamiento en centros de salud o hospitales de menor complejidad.

Actualmente, el área de Salud Mental está integrada por 17 profesionales, entre ellos 13 psicólogos y cuatro psiquiatras, que atienden tanto consultas programadas como emergencias e interconsultas con otros servicios del hospital.

Un problema que va más allá del consultorio

El especialista remarcó que muchos de los cuadros atendidos no pueden entenderse únicamente desde una enfermedad.

Las pérdidas familiares, las enfermedades crónicas, las dificultades de conducta, los conflictos escolares y las situaciones de violencia forman parte de las problemáticas que requieren intervención del equipo de Salud Mental.

Cuando se detectan posibles hechos de violencia intrafamiliar, el hospital trabaja de manera conjunta con el servicio de Trabajo Social para orientar a las familias y facilitar las denuncias o intervenciones judiciales que correspondan.