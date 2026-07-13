Milei firmó los pliegos de dos jueces que definirían el futuro de la causa $Libra
Política13/07/2026
Son Pablo Yadarola y Pablo Daniel Bertuzzi, candidatos para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
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