Cerrillos pedirá ayuda a Provincia para pagar aguinaldos

El intendente de Cerrillos, Enrique Borelli, aseguró que los municipios salteños atraviesan una situación económica crítica por la caída de los recursos nacionales y comparó el escenario actual con el vivido durante la pandemia.

Borelli explicó en Día de Miércoles que la coparticipación es el principal ingreso de muchos municipios y que con esos fondos se afrontan gastos corrientes como sueldos, proveedores, combustible y servicios diarios.

“Hoy estamos en niveles similares a los de la pandemia”, sostuvo el jefe comunal, al señalar que la baja de recursos impacta directamente en la capacidad de gestión de las intendencias.

En ese marco, confirmó que Cerrillos volverá a solicitar al Gobierno provincial un anticipo de coparticipación para poder pagar el aguinaldo. Según explicó, se trata de una asistencia que luego el municipio devuelve en cuotas.

Borelli también remarcó que, ante el recorte de fondos nacionales, la Provincia quedó como la principal vía para gestionar obras e inversiones. “Hoy tenemos la única puerta abierta que podemos tocar”, afirmó.