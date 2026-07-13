Tras una caravana fatal y disturbios en los festejos, Salta refuerza la seguridad para Argentina-Inglaterra

La Policía de Salta reforzará los controles de tránsito y los operativos preventivos durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra, después de que los últimos festejos dejaran un joven muerto en Orán y un hombre lesionado en la ciudad de Salta.

Juan Posadas, del área de Prensa de la Policía de Salta, explicó en Pelo y Barba por Aries que el dispositivo se desplegará el miércoles en el centro, macrocentro y los principales puntos de concentración de toda la provincia.

La planificación estará a cargo de la Dirección General de Seguridad y contará con una fuerte participación de la Dirección General de Seguridad Vial.

“Entendemos la alegría, la emoción y la pasión por el fútbol, pero debemos festejar de una manera responsable y respetuosa”, planteó Posadas.

Dos antecedentes que encendieron la alarma

El episodio más grave ocurrió durante la madrugada del domingo en San Ramón de la Nueva Orán, donde un joven de 20 años murió después de impactar contra un árbol cuando presuntamente participaba de una caravana por el triunfo argentino.

A ese hecho se suma otro incidente registrado durante el partido anterior en la ciudad de Salta.

Según informó Posadas, un hombre mayor de edad resultó lesionado mientras se trasladaba en la caja de una camioneta.

Ambos casos llevaron a reforzar la prevención para el próximo encuentro de la Selección.

Cien conductores alcoholizados y un fallecido en una caravana marcaron el fin de semana largo en Salta

Controles en el centro y toda la provincia

El operativo incluirá presencia policial en la plaza 9 de Julio, el Monumento a Güemes, el microcentro y otros espacios donde habitualmente se concentran los hinchas.

También será replicado en plazas y puntos de encuentro del interior provincial.

Durante los festejos anteriores, más de 120 efectivos fueron destinados al centro y macrocentro de la ciudad de Salta.

La Policía y el sistema de videovigilancia calcularon que aproximadamente 10 mil personas se reunieron entre la plaza 9 de Julio y el Monumento a Güemes.

Peleas y consumo de alcohol en la vía pública

Aunque no se registraron incidentes de gran magnitud en la capital, la Policía realizó cuatro intervenciones en la plaza 9 de Julio por enfrentamientos entre personas.

También se detectaron situaciones vinculadas con el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Casos similares fueron reportados en distintas localidades del interior, aunque ninguno tuvo consecuencias graves.

Piden festejar de forma responsable

La Policía reconoció la expectativa y la pasión que genera el partido, pero pidió evitar conductas que puedan poner en riesgo a los participantes de las caravanas y al resto de la población.

Las principales recomendaciones son respetar las normas de tránsito, no conducir después de consumir alcohol y no transportar personas en cajas de camionetas, camiones o sectores no habilitados.