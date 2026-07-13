Con horarios especiales por el receso, se pone en marcha la feria judicial en toda la provincia

Este lunes 13 de julio se pone en marcha de manera oficial la feria judicial de invierno correspondiente al año 2026 en la provincia de Salta. Según lo establecido por la Corte de Justicia provincial mediante la aprobación de la Acordada 14.694, se definió con anticipación el esquema de los tribunales, juzgados y dependencias administrativas que mantendrán guardias operativas para atender las causas de carácter urgente durante todo el período de receso.

El máximo tribunal judicial de la provincia organizó su funcionamiento interno en dos turnos semanales diferenciados. Durante la primera semana, el cuerpo colegiado estará integrado por el vicepresidente Gabriel Chibán, la jueza María Edit Nallim y el juez Fabián Vittar, sumándose el juez Martín Diez Villa entre los días 13 y 22 de julio. En tanto, para el transcurso de la segunda semana, el tribunal quedará conformado por la presidenta de la institución, Teresa Ovejero, junto a la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo, las juezas Alejandra Gauffin y María Edith Nallim, y los jueces Fabián Vittar y Martín Plaza.

De acuerdo con las normativas ratificadas por las autoridades de la administración pública para este receso invernal, las dependencias habilitadas cumplirán sus tareas institucionales en doble jornada. El horario de atención general al público y de tramitación de expedientes urgentes quedó fijado en el turno matutino de 9 a 13 horas, mientras que el bloque vespertino funcionará de 15 a 19 horas.