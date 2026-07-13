Del Plá denunció un intento de “proscripción” de la izquierda en Salta

Claudio del Plá, dirigente del Partido Obrero en Salta, denunció que la Justicia le quitó la personaría política a todos los partidos que integran el Frente de Izquierda – Partido Obrero, MST y PTS -, así como también a Política Obrera.

“Hay una reforma política nacional y otra aprobada ya en la provincia. La de aquí es un guante a medida de Sáenz y la que se discute a nivel nacional cumple el mismo rol para Milei”, disparó el dirigente, y consideró que se trata de intentos de manipulación del voto popular ya que se impondrá el sistema de Lemas y Colectoras, respectivamente.

Según su visión, las reformas buscan atacar a la izquierda ya que se duplican los requisitos para ser un partido nacional, así como también el mínimo de votos que deben obtener para conservar la personería.

“Esto no va contra los sellos, va contra la izquierda, justamente cuando la izquierda está creciendo en las encuestas. A toda la izquierda en Salta se le quito la personería; no tienen en cuenta la elección provincial donde, en Capital, sacamos casi el 5% de los votos. Es decir, hubo una decisión política en este marco”, advirtió.

Para Del Plá, hay preocupación de los gobiernos respecto a un giro a la izquierda por parte de la sociedad; tener a todo el arco político argentino apoyando a Milei hizo que la izquierda aparezca como una referencia para un amplio sector de la sociedad, caracterizó el dirigente finalizando.