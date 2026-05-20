“Es una torpeza absoluta”: Chalabe cruzó a La Libertad Avanza por los cambios en turismo

En Agenda Abierta, el jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, cuestionó el cambio aprobado en la Carta Orgánica que reduce la intervención estatal en la promoción turística y aseguró que la medida responde a una “visión errónea” sobre el rol del Estado.

El funcionario explicó que la promoción turística en la ciudad históricamente se realizó de manera conjunta entre la Municipalidad, a través del Ente de Turismo, y el sector privado, especialmente cámaras empresariales y gastronómicas.

En ese sentido, advirtió que la eliminación de ese esquema implicaría dejar prácticamente sin respaldo estatal las campañas de difusión turística de la ciudad. “La promoción turística es lo que uno ve en redes sociales, en ferias de turismo, en campañas nacionales y en distintas acciones para atraer visitantes”, señaló.

Chalabe remarcó además que Salta mantiene actividad turística durante todo el año gracias a eventos y temporadas como Semana Santa, el Milagro y los fines de semana largos, por lo que consideró “una torpeza absoluta” limitar las herramientas de promoción. “¿Cuál sería la lógica de que el Estado junto con el sector privado no pueda promocionar turísticamente el destino?”, cuestionó y consideró que “Ya lo de La Libertad Avanza es una pose de decir: "No, el Estado no, el Estado no, el Estado no”; Y todos estamos de acuerdo en que hay que eficientizar el Estado, el recurso humano y los gastos. Ahora, cuando es necesario, es necesario”.

El funcionario también vinculó la decisión local con las políticas nacionales impulsadas por La Libertad Avanza y mencionó recortes en universidades públicas, hospitales y salud pública como ejemplos de una visión “absolutamente errónea” sobre el rol estatal.

Además, advirtió que el sector turístico y gastronómico atraviesa actualmente una situación delicada y consideró que este tipo de medidas profundizan las dificultades económicas.

Finalmente, Chalabe sostuvo que aún debe discutirse el alcance real de la reforma, aunque señaló que, según su interpretación, la eliminación de la promoción turística estatal podría dejar el presupuesto destinado al área “prácticamente en cero”.