Vacaciones de invierno: Salta vive un fuerte movimiento turístico con hoteles al 75%

La ciudad registró casi 10 mil arribos y un impacto económico superior a los $3.000 millones.
Turismo13/07/2026Rocío Monteros Di PietroRocío Monteros Di Pietro

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La ciudad de Salta comenzó las vacaciones de invierno con un importante movimiento turístico, favorecido por el inicio del receso escolar en seis provincias y el feriado largo por el Día de la Independencia. Durante el fin de semana, la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 75%, con 9.629 arribos, 24.891 pernoctes y un impacto económico estimado en más de $3.068 millones.

La capital ofreció una nutrida agenda de actividades para turistas y vecinos, con propuestas culturales, patrióticas y recreativas. Entre los eventos más convocantes se destacaron la Peña El Chaqueño, los festejos por el 9 de Julio, la apertura de la temporada de invierno con un espectáculo de malambo, el tradicional cambio de guardia, la Feria Origen y distintas actividades gastronómicas y artísticas en diversos puntos de la ciudad.

restaurantes-argentina-jpg.Más turistas, menos gasto: la gastronomía salteña alerta por la caída del consumo

Desde la Municipalidad destacaron además el trabajo de los Anfitriones Turísticos, quienes brindaron asistencia e información en los principales espacios de circulación. Entre el 6 y el 12 de julio, la ocupación hotelera promedio fue del 65%, y las expectativas son positivas de cara a las próximas semanas, cuando comiencen las vacaciones de invierno en el resto de las provincias del país.

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