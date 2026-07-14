Vacaciones de invierno: Payogasta invita a descubrir la historia del pimiento en una muestra

En el marco de las vacaciones de invierno, Payogasta ofrece una propuesta para quienes visitan los Valles Calchaquíes: la Expo-Muestra Semana del Pimiento, una exposición que recorre la historia, la producción y la identidad cultural de uno de los cultivos más representativos de la región.

La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de julio en el Salón Cultural del municipio y forma parte de la agenda turística organizada para la temporada invernal.

Un recorrido por la cultura vallista

Los visitantes podrán conocer una exposición integrada por fotografías, material audiovisual, gigantografías, maquinarias, herramientas de producción, además de elementos vinculados a la cultura vallista y al tradicional secadero real de pimientos.

La propuesta también incluye una feria artesanal y productiva, donde emprendedores locales exhiben y comercializan sus productos.

La exposición puede visitarse durante todo el mes de julio y constituye una de las actividades destacadas del calendario turístico provincial para estas vacaciones de invierno.