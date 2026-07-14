Walter Toledo asumió como nuevo jefe de la Policía de Salta

La Policía de Salta renovó este martes su conducción con la asunción del comisario general Walter Toledo como nuevo jefe de la fuerza, en reemplazo de Diego Bustos. En tanto, el comisario general Guido Burgos fue puesto en funciones como subjefe.

El ministro de Seguridad y Justicia, Nicolás Avellaneda, agradeció la labor de la gestión saliente y aseguró que la nueva conducción continuará fortaleciendo las políticas de seguridad en toda la provincia.

También confirmó que se evalúan otros cambios en la estructura de la fuerza. “La dirección general de Seguridad va estar a cargo el comisario Guzmán, que se venía desempeñando en el Centro de Coordinación Operativa. Lo va a acompañar como subdirector de seguridad, el comisario Sergio Ramos. Se van a sostener algunas direcciones, como el área de drogas e investigaciones, otros lugares están en evaluación”, adelantó.

Avellaneda anunció además que en los próximos días ingresarán 109 aspirantes a agentes, mientras el Gobierno trabaja para incorporar posteriormente a otros 180 efectivos.

Por su parte, el flamante jefe de la Policía, Walter Toledo, adelantó que uno de los ejes de su gestión será profundizar el acompañamiento al personal policial, especialmente en materia de salud emocional, desde la Escuela de Formación.

"A nivel país se está trabajando en el control de las emociones del personal policial, y esa impronta también va a continuar en la Policía de Salta con mayor fuerza. Hay un sinnúmero de situaciones, económicas y emocionales, y el abordaje se realiza desde distintos puntos, conforme a la problemática que atraviesa cada efectivo", sostuvo.

Por otro lado, Toledo señaló que la incorporación de nuevos efectivos “permitirá cubrir lugares donde nos pueden mayor presencia policial” y destacó la ampliación de flota.

“Más allá de la crisis económica que vive el país, el Gobierno de Salta está realizando un gran sacrificio porque en el último tiempo ha dotado a la institución de móviles y lo va a continuar haciendo. Ya está prevista la asignación de 120 motovehículos que serán distribuidos en distintos sectores de la provincia para reforzar la presencia policial", afirmó.