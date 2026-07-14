Molinos celebra el Día de la Cometa con un concurso

En plena temporada de vacaciones de invierno, el municipio de Molinos organizará este martes una nueva edición del Concurso de la Cometa, una propuesta recreativa que busca reunir a vecinos y turistas en los Valles Calchaquíes.

La actividad comenzará a las 15 horas en la Cancha Municipal y estará abierta a la participación del público, en una jornada donde las cometas volverán a convertirse en protagonistas.

Una propuesta para disfrutar al aire libre

El concurso integra la agenda de actividades impulsadas durante el receso invernal y apunta a ofrecer una alternativa para compartir en familia, aprovechando las condiciones climáticas de la región.

Además de participar con sus propias cometas, quienes asistan podrán disfrutar de una tarde recreativa en uno de los destinos turísticos más visitados de los Valles Calchaquíes.