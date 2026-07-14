Folclore, caminatas y gastronomía: la agenda de invierno de San Lorenzo

San Lorenzo desplegará durante julio una amplia agenda de actividades para vecinos y turistas, con talleres, caminatas, propuestas gastronómicas, celebraciones tradicionales y recorridos por algunos de sus principales atractivos.

Bajo el lema “Este invierno, dale la vuelta a San Lorenzo”, el municipio busca fortalecer la oferta turística durante las vacaciones de invierno y presentar alternativas para todas las edades.

Talleres gratuitos y actividades en la Quebrada

Los sábados y domingos, desde las 16, se dictarán talleres gratuitos de folclore en la Quebrada de San Lorenzo, a cargo de las academias La Sanlorenceña y Misterio de Zamba.

También habrá paseos guiados por el circuito interpretativo de la Quebrada los lunes, miércoles y viernes, desde las 11, con información sobre la flora y fauna del lugar.

Para los más chicos se programaron talleres artísticos y corporales en distintos espacios del municipio, como Shopping Parada 1 y la Reserva Municipal Las Yungas.

Caminatas y contacto con la naturaleza

La Reserva Municipal Las Yungas será escenario de caminatas interpretativas al cerro Elefante, previstas para el 18 de julio desde las 9.30.

La actividad será gratuita, tendrá cupos limitados y requerirá inscripción previa.

Gastronomía y tradiciones

Uno de los encuentros destacados será el Tercer Concurso del Locro de San Lorenzo, que se realizará el sábado 25 de julio desde las 12 en la plaza Ejército Argentino.

La jornada incluirá fondas, feria de comidas regionales, música y danzas folclóricas, con entrada libre y gratuita.

Además, los fines de semana funcionarán la Feria de Gastronomía El Zorzal y el paseo de food trucks del Parque Costanera.

El Socorrito y la Chaya Sanlorenceña

La agenda también incluye el tradicional Socorrito, con misa, procesión, desfile gaucho y actividades ecuestres en honor a la Virgen del Perpetuo Socorro.

La celebración comenzará a las 11.30 en la Iglesia San Lorenzo Mártir y continuará durante la tarde en la Agrupación Gaucha Juan Carlos Dávalos.

Museos, vinos y recorridos permanentes

Durante las vacaciones también podrán visitarse el Museo del Automóvil, el Museo de la Gesta Güemesiana y la Bodega Martearena, donde se ofrecen degustaciones con reserva previa.

El Bus Turístico de San Lorenzo continuará con sus recorridos diarios por los principales puntos de interés de la localidad.