“No nos dieron un mango”: Chalabe habló de la falta de fondos nacionales para Salta

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Manuel Chalabe, afirmó que la situación económica obligó al municipio a restringir gastos y redefinir prioridades de obra pública para poder sostener servicios esenciales y afrontar nuevas emergencias surgidas durante la gestión.

“Este año particularmente es un contexto muy complejo en términos económicos”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que la gestión encabezada por Emiliano Durand recordó con un municipio en una situación financiera complicada, aunque afirmó que lograron equilibrar las cuentas.

Chalabe explicó que, tras avanzar con tareas prioritarias como bacheo, alumbrado y recuperación de espacios verdes, el municipio proyectaba iniciar obras estructurales vinculadas a infraestructura e intervenciones hídricas. Sin embargo, distintos imprevistos obligaron a modificar la planificación original.

Entre ellos mencionó el incendio del Mercado San Miguel y la situación del puente de Santa Lucía, obras que —según dijo— no estaban contempladas al inicio de la gestión pero debieron ser asumidas por la comuna. “Cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones y hay que hacerlo ajustándose, como hace cualquier familia en su casa”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el municipio decidió reducir gastos corrientes vinculados a la planta política y limitar reemplazos de personal jubilado para destinar mayores recursos a obras y servicios básicos.

Además, confirmó que la Municipalidad no recibió aportes económicos del Gobierno nacional pese a las gestiones realizadas. “No nos dieron un mango. No nos dieron un solo peso”, expresó.

El funcionario aclaró que, pese a las diferencias políticas, mantienen diálogo institucional con funcionarios nacionales y legisladores para gestionar recursos. Sin embargo, señaló que actualmente la comuna se sostiene principalmente con recaudación propia y convenios firmados con el Gobierno provincial.

Por otro lado, el Jefe de Gabinete confirmó que en las próximas semanas comenzarán los trabajos de recuperación integral de las colectoras de avenida Bolivia y la intervención sobre avenida Asunción, dos proyectos considerados estratégicos para mejorar la circulación vehicular y los accesos a distintos barrios.

Según explicó, las obras en la zona norte incluirán mejoras en calzadas, iluminación, paradas de colectivos, espacios verdes y accesos barriales. “Eso está absolutamente asegurado”, afirmó al ser consultado sobre la continuidad de los proyectos.

Además, adelantó una nueva etapa de recuperación integral sobre avenida Solís Pizarro, en la zona oeste de la ciudad, particularmente en el sector de Santa Lucía. Allí también se prevén trabajos de pavimentación, iluminación y mejoras de accesibilidad.