Subsidio de luz y agua en Salta: el paso a paso para acceder al beneficio

Tras el anuncio del nuevo esquema de subsidios provinciales para las tarifas de luz y agua, el Gobierno de Salta difundió la documentación que deberán presentar las familias interesadas en acceder al beneficio.

La asistencia está destinada a hogares cuyos ingresos sean inferiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Según informó el gobernador Gustavo Sáenz, la reducción sobre las facturas podrá ubicarse entre el 61% y el 100%, según la situación económica y social de cada grupo familiar.

El trámite deberá iniciarse de manera presencial ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos, donde se analizará cada solicitud y se verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Documentación personal

El solicitante deberá presentar su Documento Nacional de Identidad y el DNI de todas las personas que integran el grupo familiar.

También será necesario contar con un certificado de residencia y convivencia, expedido por la Policía de Salta.

En caso de que haya estudiantes dentro del hogar, se deberá adjuntar el correspondiente certificado de alumno regular.

Cómo acreditar los ingresos familiares

Los interesados deberán presentar comprobantes de todos los ingresos del grupo familiar. Entre la documentación admitida figuran:

Recibos de sueldo .

. Comprobantes de jubilaciones .

. Recibos de pensiones .

. Constancias de programas sociales .

. Documentación del monotributo .

. Certificado de discapacidad, cuando corresponda.

Además, las personas que afronten gastos permanentes en medicamentos o tratamientos médicos deberán presentar los comprobantes correspondientes.

Qué documentos sirven para acreditar el domicilio

Para demostrar la relación con la vivienda, será posible presentar cualquiera de los siguientes documentos:

Escritura .

. Boleto de compraventa .

. Constancia de Catastro .

. Adjudicación .

. Contrato de alquiler .

. Constancia de tenencia precaria.

A esto deberá sumarse una factura de luz o de agua a nombre del solicitante.

Cuando el servicio se encuentre registrado a nombre de otra persona, deberá presentarse una autorización escrita del titular. Si la vivienda no cuenta con alguno de los servicios, se exigirá una constancia emitida por la empresa prestadora.

También se deberá informar un domicilio electrónico

Como parte del expediente, el solicitante deberá declarar un medio de contacto electrónico. Podrá ser un número de teléfono, una cuenta de WhatsApp o una dirección de correo electrónico.

Esto permitirá que el organismo informe novedades, observaciones o documentación pendiente durante la evaluación de la solicitud.

Dónde iniciar el trámite

Los interesados deberán acercarse a las oficinas del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta con toda la documentación requerida.

El Gobierno provincial recomendó consultar previamente los requisitos completos en el sitio oficial del organismo, para evitar demoras o la necesidad de concurrir nuevamente por documentación faltante.