“El turismo necesita planificación y previsibilidad”: preocupación por la reforma libertaria

La Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta expresó su preocupación tras la aprobación del artículo 91 de la reforma de la Carta Orgánica Municipal, impulsada por convencionales de La Libertad Avanza, que redefine el rol del Estado en la actividad turística y limita su intervención a una función “complementaria”.

Por Aries, el presidente de la entidad, Juan Chibán, cuestionó la nueva redacción del artículo y se refirió a la reunión de empresarios del sector con convencionales libertarios para proponer modificaciones al texto aprobado.

Actualmente, la Carta Orgánica establece que el Ejecutivo municipal debe “promover, planificar y controlar” las políticas vinculadas al turismo y contar con presupuesto y herramientas financieras para desarrollarlas.

Sin embargo, la reforma aprobada elimina ese rol central y plantea que las tareas de promoción y desarrollo turístico quedarán principalmente en manos del sector privado.

“La nueva redacción habla de que el Estado va a actuar de forma complementaria y que la actividad de promoción y desarrollo del turismo la tienen que hacer los privados”, explicó Chibán.

Además, advirtió que también se deroga el artículo que habilita al municipio a destinar recursos económicos para políticas turísticas.

Frente a este escenario, el dirigente empresarial defendió el modelo de articulación público-privada que, según sostuvo, permitió el crecimiento turístico de Salta durante las últimas décadas.

“El gran éxito de Salta en materia turística en los últimos 30 años fue una gran articulación público-privada. Esa unión fue más allá de los gobiernos y se transformó en una política de Estado que atrajo inversiones”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el turismo necesita “previsibilidad y planificación a largo plazo” y consideró que el Estado no puede quedar relegado a un rol secundario. “Para nosotros el Estado no puede ser complementario en este juego del turismo, sino que tenemos que ir de la mano”, sostuvo.

Tras conocer el contenido del artículo aprobado, representantes del sector turístico solicitaron una reunión con convencionales de La Libertad Avanza para expresar su postura y plantear cambios. “Lo primero que pedimos fue que cuando se traten temas tan importantes para el turismo de Salta nos sienten en la mesa, al menos para poder dar nuestra opinión”, señaló Chibán.

Según indicó, durante el encuentro quedó planteada la posibilidad de revisar la redacción del artículo porque “el espíritu” discutido en la reunión no coincidiría con lo finalmente aprobado. “Vamos a trabajar en un nuevo texto y nos comprometimos a ayudar para ver si es posible modificarlo y que contemple estas particularidades que venimos planteando”, explicó.

El presidente de la Cámara Hotelera reconoció además que existen distintas interpretaciones sobre las consecuencias que podría tener la reforma si se mantiene el texto actual. “Hay posiciones muy alarmistas y otras más conservadoras sobre lo que puede pasar”, indicó.

No obstante, aseguró que durante la reunión con los convencionales hubo predisposición para buscar cambios y dejar reflejada la necesidad de una mayor articulación entre el sector público y privado. “Hay voluntad de poner en palabras lo que se habló en la mesa: que el Estado no sea complementario, sino que vaya de la mano con el privado”, concluyó.