El Galpón invita a vivir un mes de fe, cultura y tradición

Durante todo julio, el municipio de El Galpón desarrollará una amplia agenda de actividades religiosas, culturales, deportivas y recreativas, destinada tanto a los vecinos como a quienes visiten la localidad durante las vacaciones de invierno.

La programación tendrá como uno de sus momentos centrales la Fiesta Patronal, además de misas, procesiones, encuentros comunitarios, propuestas artísticas y actividades pensadas para diferentes edades.

Un mes marcado por la tradición

La agenda busca poner en valor la identidad de El Galpón y fortalecer la participación de la comunidad en torno a sus celebraciones religiosas y expresiones culturales.

Las propuestas se realizarán en distintos espacios del municipio y se extenderán hasta el 31 de julio, con una programación que integra fe, historia, música, deporte y actividades familiares.

La fiesta patronal, como eje de la celebración

Uno de los momentos más esperados será la jornada central de la Fiesta Patronal, que reunirá actos religiosos, procesión, misa y diferentes expresiones culturales.

Además, durante el mes habrá actividades para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, con el objetivo de ofrecer alternativas durante el receso invernal.

Una propuesta para vecinos y turistas

Desde el municipio invitaron a quienes recorran el sur de Salta a incluir a El Galpón dentro de su itinerario y participar de las celebraciones.

La programación forma parte del calendario turístico provincial y busca generar movimiento en la localidad, acompañar al comercio y difundir las tradiciones del municipio.