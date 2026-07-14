¿Por qué Francia celebra su Día Nacional cada 14 de julio?

La fecha conmemora la toma de la Bastilla en 1789, hecho que marcó el inicio de la Revolución Francesa, y la Fiesta de la Federación de 1790, símbolo de la unidad nacional.
El Mundo14/07/2026

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Cada 14 de julio, Francia celebra su Día Nacional en recuerdo de uno de los acontecimientos más importantes de su historia: la toma de la Bastilla, ocurrida en 1789. Ese día, el pueblo de París tomó la fortaleza, considerada un símbolo del poder absoluto de la monarquía, dando inicio a la Revolución Francesa y a una nueva etapa política en el país.

La fecha también recuerda la Fiesta de la Federación, realizada un año después, en 1790, cuando miles de ciudadanos se reunieron en París para celebrar la unidad nacional y jurar lealtad a la nueva Constitución. Aunque ese espíritu de unión fue efímero, el acontecimiento quedó como un hito en la historia francesa.

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El 14 de julio fue declarado oficialmente como Día Nacional en 1880. Desde entonces, la jornada se celebra con un imponente desfile militar por los Campos Elíseos de París, encabezado por el presidente francés, además de espectáculos aéreos, fuegos artificiales y festejos en todo el país.

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