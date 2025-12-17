CFK ironizó sobre el “¡Flota! ¡Flota!” de Milei

La expresidenta de la Nación y actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei, en particular la estrategia cambiaria, y advirtió sobre una fuerte caída del consumo y de la inversión extranjera en la Argentina.

A través de un extenso posteo en la red social X, Cristina Kirchner repasó los distintos esquemas anunciados por el oficialismo desde 2023, desde la dolarización plena hasta el actual sistema de bandas y el reciente anuncio de un “dólar indexado”. Según señaló, se trata de “una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna”.

En ese marco, apuntó directamente contra el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, a quienes acusó de sostener un discurso triunfalista que no se condice con la realidad económica. “La economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, afirmó, y sostuvo que los dólares “no salen por las orejas, sino para afuera del país”.

La exmandataria enumeró como factores de salida de divisas el aumento de importaciones, el turismo emisivo, la compra de servicios en plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa (IED) negativa, algo que calificó como inédito desde 2003. Según detalló, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la IED registró un saldo negativo de USD 1.327 millones.

En su análisis, también mencionó la salida de empresas extranjeras del país, como el caso de PETRONAS, que había desembarcado en Argentina para invertir en Vaca Muerta y formar parte de un proyecto de GNL en Bahía Blanca.

Cristina Kirchner cuestionó además el enfoque monetarista del Gobierno nacional y sostuvo que, en la práctica, el propio oficialismo reconoce que el dólar sigue siendo una variable central para explicar la inflación. “Una cosa es hablar en la tele y otra muy distinta gobernar el país con la gente adentro”, expresó.

Por último, defendió su gestión al frente del Ejecutivo nacional y recordó que durante sus dos mandatos la Inversión Extranjera Directa tuvo saldos positivos récord. “Y pensar que decían que ahuyentábamos las inversiones”, concluyó.