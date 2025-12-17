El Senado de la Nación vivió una jornada de máxima tensión durante la conformación de la comisión de Trabajo. La senadora Patricia Bullrich fue elegida presidenta del cuerpo en medio de fuertes cruces con José Mayans.
CFK ironizó sobre el “¡Flota! ¡Flota!” de Milei
La expresidenta y titular del PJ criticó los cambios en el esquema del dólar, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei por la falta de consumo y advirtió que la Inversión Extranjera Directa es negativa por primera vez desde 2003.Política17/12/2025Ivana Chañi
La expresidenta de la Nación y actual presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei, en particular la estrategia cambiaria, y advirtió sobre una fuerte caída del consumo y de la inversión extranjera en la Argentina.
A través de un extenso posteo en la red social X, Cristina Kirchner repasó los distintos esquemas anunciados por el oficialismo desde 2023, desde la dolarización plena hasta el actual sistema de bandas y el reciente anuncio de un “dólar indexado”. Según señaló, se trata de “una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna”.
En ese marco, apuntó directamente contra el presidente Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, a quienes acusó de sostener un discurso triunfalista que no se condice con la realidad económica. “La economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, afirmó, y sostuvo que los dólares “no salen por las orejas, sino para afuera del país”.
La exmandataria enumeró como factores de salida de divisas el aumento de importaciones, el turismo emisivo, la compra de servicios en plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa (IED) negativa, algo que calificó como inédito desde 2003. Según detalló, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la IED registró un saldo negativo de USD 1.327 millones.
En su análisis, también mencionó la salida de empresas extranjeras del país, como el caso de PETRONAS, que había desembarcado en Argentina para invertir en Vaca Muerta y formar parte de un proyecto de GNL en Bahía Blanca.
Cristina Kirchner cuestionó además el enfoque monetarista del Gobierno nacional y sostuvo que, en la práctica, el propio oficialismo reconoce que el dólar sigue siendo una variable central para explicar la inflación. “Una cosa es hablar en la tele y otra muy distinta gobernar el país con la gente adentro”, expresó.
Por último, defendió su gestión al frente del Ejecutivo nacional y recordó que durante sus dos mandatos la Inversión Extranjera Directa tuvo saldos positivos récord. “Y pensar que decían que ahuyentábamos las inversiones”, concluyó.
En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025
En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.
En el 2025…
Denuncian detenciones “por portación de rostro” en Salta
Dirigente del Partido Obrero advirtió sobre operativos policiales irregulares, hacinamiento en comisarías y cárceles, y apuntó contra el Ejecutivo y la Justicia provincial por no intervenir.
Acuerdo minero Salta-Catamarca: especialista dice que va en contra de la “soberanía salteña”
El geólogo y exsecretario de Minería de la Provincia criticó el protocolo de trabajo conjunto entre Salta y Catamarca y aseguró que cualquier acuerdo “va en contra de los intereses salteños”.
La Cámara de Diputados sesiona este miércoles para tratar el proyecto de Inocencia Fiscal tras lograr un dictamen de mayoría con 44 firmas.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
Para Camacho, la reaparición de Bettina Romero tiene “algo de despecho”
El jefe de Gabinete de la Provincia se refirió al regreso público de la exintendenta de Salta y al cruce político con el actual intendente capitalino. Consideró que se trata de disputas territoriales que no deberían marcar la agenda.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El 16 de diciembre de 1997, la emisión del capítulo 38 de Pokémon causó una crisis sanitaria sin precedentes en Japón al provocar ataques de epilepsia fotosensitiva en más de 700 niños.
El choque entre un camión y un colectivo en Ruta 9, a la altura de Azul Pampa, en departamento de Humahuaca, dejó una víctima fatal y más de veinte personas heridas.