Concejal libertario: “No estamos recibiendo currículums del romerismo”

En su participación en Agenda Abierta, el concejal capitalino de La Libertad Avanza y vicepresidente segundo del Concejo Deliberante, Rodrigo Quinteros, negó que exista un intento de acercamiento de la exintendenta Bettina Romero al espacio libertario y sostuvo que se trata de una versión “armada desde otro sector político”.

“Nosotros no le abrimos la puerta al romerismo en su momento, no tendría sentido hacerlo ahora”, afirmó Quinteros, al referirse a los rumores que circularon en el ámbito político local. En ese sentido, consideró que cualquier negociación partidaria recién podría discutirse el próximo año, pero descartó que hoy exista una apertura formal del espacio.

El edil también se refirió al nuevo escenario dentro del Concejo Deliberante, donde La Libertad Avanza se convirtió en la principal fuerza opositora con cinco bancas. En ese marco, explicó cómo se dio su designación como vicepresidente segundo del cuerpo.

“No fue una negociación, fue esto o nada. Preferí ocupar el espacio antes que repetir el bochorno institucional que se vivió en otros momentos”, señaló, al justificar su decisión.

Además, sostuvo que la ocupación de lugares institucionales forma parte de una estrategia política para ejercer influencia y control dentro del recinto.