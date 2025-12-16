Ranking CONMEBOL 2026 con dominio brasileño: en qué lugar quedaron River y Boca

La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó este lunes el Ranking de Clubes de la CONMEBOL 2026, en el que Palmeiras y Flamengo ocupan los primeros puestos, seguidos por River y Boca.

Finalizada la temporada 2025, en la que el Fla ganó la CONMEBOL Libertadores y Lanús se impuso en la CONMEBOL Sudamericana, el ente rector del fútbol a nivel continental publicó su clasificación de cara al año entrante.

Y allí Flamengo subió del cuarto puesto al primero, quedando solo por debajo del subcampeón de América, Palmeiras, que el año pasado era segundo, por debajo de River, que se mantiene como el primer equipo argentino ahora cierra el podio.

El resto del top 10 lo completan Boca, Peñarol, Atlético Mineiro, San Pablo, Nacional, Racing y Liga de Quito.

Este ranking tiene especial trascendencia porque se utiliza para definir los bolilleros de los sorteos de los certámenes continentales, que tendrán lugar el próximo jueves 18 de diciembre en Luque, Paraguay, empezando por la fase previa de la Libertadores.

Para confeccionarlo, tres factores son tenidos en cuenta: la performance de los últimos 10 años -tiene mayor peso la Libertadores que la Sudamericana-, el coeficiente histórico (una puntuación acumulada que finaliza hace 11 años) y un bonus de campeón local (tiene cierta incidencia el rendimiento de los equipos a nivel nacional).

Palmeiras lidera con 9828.6 puntos, seguido por los 9303,1 de Flamengo, los 8762,8 de River, los 7360 de Boca y los 6029,4 de Peñarol.

Con información de ESPN