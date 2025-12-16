Ranking CONMEBOL 2026 con dominio brasileño: en qué lugar quedaron River y Boca

La contundente decisión de Paredes que podría acelerar la llegada de Dybala a BocaDeportes16/12/2025
El mediocampista del “Xeneize” tiene intenciones de seducir al atacante de la Roma para que arribe al conjunto azul y oro.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.Deportes16/12/2025
La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó este lunes el Ranking de Clubes de la CONMEBOL 2026, en el que Palmeiras y Flamengo ocupan los primeros puestos, seguidos por River y Boca.
Finalizada la temporada 2025, en la que el Fla ganó la CONMEBOL Libertadores y Lanús se impuso en la CONMEBOL Sudamericana, el ente rector del fútbol a nivel continental publicó su clasificación de cara al año entrante.
Y allí Flamengo subió del cuarto puesto al primero, quedando solo por debajo del subcampeón de América, Palmeiras, que el año pasado era segundo, por debajo de River, que se mantiene como el primer equipo argentino ahora cierra el podio.
El resto del top 10 lo completan Boca, Peñarol, Atlético Mineiro, San Pablo, Nacional, Racing y Liga de Quito.
Este ranking tiene especial trascendencia porque se utiliza para definir los bolilleros de los sorteos de los certámenes continentales, que tendrán lugar el próximo jueves 18 de diciembre en Luque, Paraguay, empezando por la fase previa de la Libertadores.
Para confeccionarlo, tres factores son tenidos en cuenta: la performance de los últimos 10 años -tiene mayor peso la Libertadores que la Sudamericana-, el coeficiente histórico (una puntuación acumulada que finaliza hace 11 años) y un bonus de campeón local (tiene cierta incidencia el rendimiento de los equipos a nivel nacional).
Palmeiras lidera con 9828.6 puntos, seguido por los 9303,1 de Flamengo, los 8762,8 de River, los 7360 de Boca y los 6029,4 de Peñarol.
Con información de ESPN
El hincha de Racing Club, Alejandro Ciganotto, no pudo coronar su histórica travesía por Sudamérica con el premio FIFA The Best a la Afición 2025.
Santiago Montiel es el ganador del Premio Puskás de la FIFA 2025. Reconocimiento a la chilena del extremo de Independiente contra Independiente Rivadavia. Es el segundo argentino consecutivo en ganar el premio, tras Alejandro Garnacho.
El italiano Gianluigi Donnarumma fue galardonado con el Premio FIFA The Best al mejor arquero de 2025, imponiéndose sobre el argentino Emiliano "Dibu" Martínez.
La Fórmula 1 confirmó oficialmente el regreso del Gran Premio de Portugal para las temporadas 2027 y 2028.
Central Norte puso en marcha una nueva etapa futbolística con la presentación oficial de Adrián Bastía como nuevo director técnico del plantel profesional. El entrenador asumió el cargo agradeciendo la confianza de la dirigencia y dejando en claro los pilares que marcarán su ciclo: trabajo, humildad y sacrificio.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
El Día del Camionero en Argentina se celebra cada 15 de diciembre en homenaje a la fecha de 1967 en que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo del sector.
Central Norte inicia una nueva etapa. Adrián “el Polaco” Bastía será presentado como nuevo director técnico del Cuervo y, sin perder tiempo, esta misma tarde conducirá su primer entrenamiento al frente del plantel profesional y al final de la misma será presentado oficialmente
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó las escalas y límites de facturación del Monotributo correspondientes a diciembre de 2025.